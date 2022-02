Este fin de semana se disputa la Jornada 6 de la Liga MX con grandes partidos que llaman la atención.

Puebla recibe a Monterrey, un duelo con dos caras, la Franja es el líder del torneo, mientras que Rayados regresa tras su fracaso en el Mundial de Clubes.

Mientras que duelos como León ante Chivas y América frente a Pachuca, se juega salir de crisis, específicamente, Guadalajara y las Águilas, quienes atraviesan por un momento negativo en resultados.

Finalmente, el duelo de Atlas contra Pumas, llama la atención porque es la semifinal del Apertura 2021 donde hubo polémica arbitral.

¿Cuándo y dónde ver la Jornada 6 del Clausura 2022?



VIERNES 18 DE FEBRERO

Puebla vs Monterrey

19:00 horas / Azteca 7, ESPN

Juárez vs Santos

21:00 horas / Azteca 7, TUDN

Xolos vs Necaxa

21:06 horas / FOX Sports



SÁBADO 19 DE FEBRERO

Querétaro vs Mazatlán

17:00 horas / FOX Sports 2

Tigres vs Atlético de San Luis

19:00 horas / Canal 5, TUDN, ESPN, Afizzionados

León vs Chivas

21:00 horas / FOX Sports 2, Claro Sports, Marca Claro.



DOMINGO 20 DE FEBRERO

América vs Pachuca

16:00 horas / TUDN

Toluca vs Cruz Azul

18:00 horas / TUDN

Atlas vs Pumas

20:00 horas / Azteca 7, TUDN, Afizzionados.