Cuándo y dónde ver los Cuartos de Final de la Champions League

Ha llegado el momento de la verdad y es que esta semana se jugarán los partidos de vuelta de la fase de Cuartos de Final de la UEFA Champions League.

Este martes y miércoles se llevarán a cabo estos encuentros, que definirán a los cuatro semifinalistas de la Liga de Campeones.

Real Madrid, Chelsea, Bayern Múnich, Villarreal, Atlético de Madrid, Manchester City, Liverpool y Benfica, quieren sellar o dar alguna sorpresa y meterse a la penúltima ronda, en busca de la tan peleada Orejona.

MARTES 12 DE ABRIL

Real Madrid vs Chelsea - Global 3-1

14:00 horas - TNT y HBO MAX

Bayern Múnich vs Villarreal - Global 0-1

14:00 horas - HBO MAX

MIÉRCOLES 13 DE ABRIL

Atlético de Madrid vs Manchester City - Global 0-1

14:00 horas - HBO MAX

Liverpool vs Benfica - Global 3-1

14:00 horas - TNT y HBO MAX