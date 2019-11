¿Cuándo y dónde ver los duelos de Día de Acción de Gracias de la NFL?

La semana 13 de la NFL trae consigo una fiesta de Acción de Gracias de tres juegos y aquí te enterarás de lo que necesitas saber para disfrutar de este jueves de futbol americano profesional. El día comienza con una tradicional rivalidad del norte de la Conferencia Nacional cuando los Lions reciban a los Packers.

- Lions vs Packers / 11:30 am/ Fox Sports y Canal 9: En una victoria de la Semana 12 contra los Giants, el quarterback de los Bears, Mitchell Trubisky desafió a la defensiva con un touchdown, corrió hacia otro y recuperó a los Bears de un déficit de medio tiempo de 7-3. Pero todavía jugó mal en general, lanzando dos intercepciones contra una de las peores defensas de la liga.

En una derrota de la Semana 12 ante los horribles Redskins, Detroit entregó una actuación apática y llena de ventajas. El suplente Jeff Driskel, sustituyendo Matthew Stafford, lanzó tres intercepciones, ya que los Leones perdieron por séptima vez en sus últimos ocho juegos. Si las cosas empeoran mucho, el entrenador en jefe Matt Patricia podría estar en problemas.

El receptor Allen Robinson es la mejor arma de Chicago (63 atrapadas para 764 yardas), a pesar de depender de Trubisky para lanzarle la pelota. Los Leones son terribles contra el pase, y si tiene un gran día, Chicago debería ser capaz de ganar. QB de los Leones Jeff Driskel: El quarterback de Lions, Jeff Driskel tendrá otro reto. Su juego descuidado fue la razón principal por la que los Detroit perdió ante Washington. En una semana corta, ¿puede cuidar mejor el balón contra una defensa mucho mejor? Las esperanzas de Detroit dependen de ello.

- Buffalo vs Dallas / 15:30 / Canal 7 y Fox Sports: Para la tarde a las 15:30 en una rivalidad que hace rememorar los 90 cuando se enfrentaron un un par de Super Bowls consecutivos, los Bills visitan Texas para enfrentar a los Cowboys. La semana pasada contra Denver, los Bills ganaron a pesar de que Josh Allen lanzó su primera intercepción desde la semana 5. Allen lanzó dos anotaciones, incluido un pase de 34 yardas a John Brown que puso el juego fuera del alcance en el cuarto periodo. Devin Singletary y Frank Gore (que superó a Barry Sanders por el tercer lugar en la lista de todos los tiempos) se combinaron para 171 yardas en 36 acarreos, y la defensa de los Bills asfixió a Denver.

La ofensiva mejor clasificada de Dallas no pudo hacer mucho contra los Patriots en la Semana 12 en condiciones frías e inhóspitas. Ezekiel Elliott fue mejor que en sus dos juegos anteriores, corriendo para 86 yardas en 21 acarreos, pero los Cowboys se llevaron a cabo sin un touchdown ofensivo por primera vez esta temporada. Un factor importante que contribuyó a los problemas de Dallas fue su incapacidad para convertir terceras oportunidades (2 por 13).

La clave para Buffalo estará en lo que pueda hacer su defensiva profunda. El cornerback Stephon Gilmore de Nueva Inglaterra sostuvo a Amari Cooper sin recepción. Tre´Davious White es la mejor esquina de los Bills, y si repite esa hazaña, Buffalo debería tener una buena oportunidad. Los Cowboys solo tienen una victoria sobre un equipo con un récord ganador (Packers). Buffalo no es tomado en serio por algunos, pero una buena actuación de Dak Prescott frente a la defensa de los Bills, callará muchas críticas.

- Nueva Orleans en Atlanta / 19:20 / Fox Sports y NFL Network: Por la noche, en lo que se presume como un tiroteó de puntos, Nueva Orleans se enfrenta contra Atlanta En una victoria la semana pasada sobre Carolina, la ofensiva de los Saints fue bastante dinámica, pero la gran preocupación de Nueva Orleans debe ser cómo el QB Kyle Allen (3 TDs) dividió su defensa. ¿Puede Matt Ryan de los Falcons (18 touchdowns, 10 selecciones) duplicar eso? La ofensiva de los Saints tuvo otra arma emergente: el ala cerrada Jared Cook, quien tuvo seis atrapadas para 99 yardas y un touchdown contra Carolina. Atlanta siguió dos victorias sorprendentes con una inexplicable derrota ante los Buccaneers en la Semana 12, al no vencer a Tampa Bay a pesar de que Jameis Winston lanzó dos selecciones (¡tiene 20 esta temporada!). Ryan fue ineficaz y dio paso a Matt Schaub para el viaje final sin sentido de Atlanta; el juego aéreo de los Falcons no pudo ponerse en marcha, ya que la sólida defensa de Tampa Bay convirtió a Atlanta en unidimensional. ¿Será despedido el entrenador en jefe Dan Quinn? Drew Brees jugó su peor juego completo de la temporada en una derrota de la Semana 10 ante Atlanta. Debe ser mejor en un juego que los Halcones tratarán como su Super Bowl. Nueva Orleans tiene como objetivo mantener el ritmo en la batalla por el primer puesto en la NFC.