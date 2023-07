¿Cuándo y dónde ver los partidos de Chivas y América en Leagues Cup?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 26 (EL UNIVERSAL).- Se acerca el momento. Este jueves, Chivas y América debutarán en la Leagues Cup. Ésta será la oportunidad para que los equipos del balompié mexicano cambien el panorama, pues Cruz Azul, Pumas y Necaxa "no arrancaron de la mejor manera".

Por un lado, las Águilas del América se enfrentarán a St. Louis City en el Estadio City Park, ubicado en Missouri. Esto, mientras que el Rebaño Sagrado de Chivas le hará frente al FC Cincinnati en Estadio TQL, situado en el estado de Ohio.

Los cuatro equipos tienen su objetivo claro: conseguir uno de los tres boletos para la Concachampions 2024. Y es que, a partir de esta edición, la Concacaf avalará la competencia, ya que el certamen cuenta con una nueva estructura.

A continuación, los horarios y canales de transmisión de los compromisos que se disputarán este jueves.

Jueves, 27 de julio

Chivas vs FC Cincinnati/ 18:00/ Apple TV

América vs St. Louis City SC/ 20:00/ Apple TV, TUDN y Canal 9 (Nu9ve).