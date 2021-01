¿Cuánto paga Fox Sports a los equipos de Liga MX que transmite?

La cadena Fox Sports, que se encuentra en proceso de desincorporación de Disney &Co, paga 75.5 millones de dólares a 5 equipos del futbol mexicano.

En el programa "Marcaje Personal" de Azteca Deportes, los periodistas Carlos Guerrero, Gerardo Velázquez de León, David Medrano y Carlos Ponce dieron a conocer las cifras que invierten cada año por concepto de derechos de transmisión.

Rayados de Monterrey es el más costoso para la cadena. El cinco veces campeón del futbol mexicano recibe la nada despreciable cantidad de 23 millones de dólares anuales, contrato que llega a los más de cien millones de dólares gracias a la periodicidad del mismo.

Santos de Torreón cerró un contrato multianual por 14 millones de dólares al año. Este equipo encabezado por Alejandro Irarragorri demandó a la cadena Disney responsable en la actualidad de Fox Sports por incumplimiento en pagos.

Según el abogado Juan Morillo en declaraciones a ADN40 la demanda se basa en: "Es básicamente pagarnos por nuestros juegos, pagar por la transmisión, pagarnos por promociones que deben hacer bajo el contrato y obviamente pagarnos por juegos especiales como el repechaje que acaban de ocurrir y que no están cumpliendo. Están utilizando desafortunadamente al gobierno en la forma de IFETEL para poder instrumentar a IFETEL para poder completar la violación del contrato", explicó ante las cámaras de televisión.

La familia Martínez, dueños de los equipos Pachuca y León, reciben anualmente 26.5 millones de dólares; 13.5 para los Tuzos y 13 para los actuales campeones del futbol mexicano, mientras que Xolos de Tijuana percibe 12 millones de dólares anuales.

Cuando Disney compró a Fox, el IFT no autorizó que Fox Sports fuera parte de la transacción por caer en practicas monopólicas en el mercado por eso la orden de la dependencia para desincorporarlo, algo que aún no sucede aunque haya tenido varios posibles compradores en donde han pasado Rupert Murdoch; Carlos Martínez, exdirectivo de Fox Internacional y que se encuentra en arresto domiciliario en Estados Unidos al ser señalado por el tribunal federal de Brooklyn, NY, por cargos de fraude y lavado de dinero junto con Hugo y Mariano Jinkis de Full Play Group; Telemundo, y en el más cercano a completar la operación, el grupo español MediaPro.

Fox Sports además de los derechos de los cinco equipos de la LigaMX posee derechos de la Liga de Expansión, de la LigaMX Femenil y de competencias internaciones como NFL, MLB, WWE, Champions League, Bundesliga, Fórmula 1, entre otros.