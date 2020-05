Cuatro jugadores de Sevilla rompen la cuarentena

Los jugadores del Sevilla, Ever Banega, Franco Vázquez, Lucas Ocampos y Luuk de Jong violaron la cuarentena impuesta por la pandemia de coronavirus, y ofrecieron disculpas a través de sus redes sociales.

El Twitter oficial del Sevilla publicó las frases de sus futbolistas, arrepentidos por salir cuando debieron estar en casa.

"Quiero ofrecer disculpas por lo acontecido en el día de ayer (sábado). Fue una reunión familiar y de compañeros pero inconscientemente no estuvimos acertados" escribió Banega.

"Nos hemos equivocado, perjudicando la imagen del club. Les garantizamos que hemos aprendido y que no volverá a repetirse", agregó.

Todo salió a la luz por una fotografía difundida por la esposa de Banega en redes sociales.

El Sevilla no se ha manifestado acerca del incidente, pero espera que esto no afecte el proceso del club en el regreso a los entrenamientos.

En cuentas oficiales de Instagram luego de haber violado la desescalada de la cuarentena en España, habiéndose reunido con amigos y parejas el pasado sábado. El propio club hizo públicas las historias que cada uno de los involucrados subieron en redes sociales.