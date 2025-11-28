Cuauhtémoc Blanco arremete contra el desempeño del Tricolor

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 28 (EL UNIVERSAL).- Cuauhtémoc Blanco, ícono eterno del futbol mexicano y referente indiscutible de la Selección Nacional, volvió, fiel a su estilo frontal, a encender la polémica sobre la actualidad del Tricolor bajo la dirección de Javier Aguirre.

El exjugador, quien fue uno de los invitados al Premio Nacional del Deporte, no se guardó nada al hablar de la situación del conjunto nacional, que de la mano del "Vasco", acumula seis juegos sin ganar, lanzando un llamado urgente a los jugadores para que cambien de actitud y recuperen el carácter previo a la Copa del Mundo de 2026.

Blanco, quien respaldó las críticas y abucheos de los aficionados mexicanos ante la falta de resultados, reiteró que hay buenos jugadores, pero que hace falta poner "pantaloncitos" en la cancha.

"La gente paga un boleto por ver ganar a la Selección Mexicana; están en su derecho de criticar a los jugadores. Al final, ellos son los que están dentro del campo. Ojalá se pongan las pilas; hay buenos elementos, el tema es que hay que poner pantalones", mencionó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El mítico número diez del América confirmó estar atento a todos los partidos de la Selección Mexicana, deseando el mayor de los éxitos y esperando que puedan aprovechar el ser locales.

"Ojalá les vaya bien. No han estado al cien por ciento, pero a nosotros nos pasó en 1998: jugamos mal los partidos de preparación, pero nos motivamos ya al llegar lo bueno. Lo más importante es que es aquí y tendremos todo a favor. Espero le den una gran satisfacción a la afición", sentenció.