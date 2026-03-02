Cumplió con creces Segunda Gala de Atletismo

La Liga Diamante de Atletismo San Luis Potosí llevó a cabo con gran éxito la Segunda Gala de Atletismo, evento que reunió a más de 160 competidores de distintas categorías, desde promocionales hasta máster, consolidando el crecimiento de este proyecto deportivo en la entidad.

La jornada tuvo como sede las instalaciones del CEDETAR, escenario que nuevamente albergó una auténtica fiesta atlética. La organización destacó las facilidades otorgadas para la realización del evento, subrayando la relevancia de este espacio en la formación y proyección del talento potosino.

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje póstumo al profesor Lorenzo Ramírez Luna, reconocido formador de generaciones y referente del atletismo en el estado. Durante la ceremonia estuvieron presentes su esposa, hijos y nietos, quienes agradecieron el gesto de la liga.

El reconocimiento especial fue entregado por sus exalumnos, la profesora Dalia Zamarripa, entrenadora destacada de atletismo, y el profesor Abel Monsiváis, atleta multicampeón nacional. La distinción fue recibida por la señora Alicia Langárica, esposa del profesor Lorenzo, en un acto cargado de respeto y emoción. En el plano deportivo, la gala se caracterizó por el alto nivel competitivo y el entusiasmo de los participantes, quienes además sumaron puntos dentro del sistema anual de la liga, fortaleciendo el calendario 2026 y el sentido de pertenencia entre los atletas.

