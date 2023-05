Dahen Martínez debutó en la Liga Mexicana

Romario Eliud Ventura Ruiz

En la temporada 2023 de la Liga Mexicana de Béisbol, San Luis Potosí está viviendo un inicio que ha sorprendido a muchos aficionados. Por primera vez en la historia del campeonato, dos lanzadores locales han hecho su debut en el mismo año desde el comienzo de la temporada.

El joven Dahen Martínez se ha sumado a Iván Rodríguez en el roster de los equipos grandes de Algodoneros de Unión Laguna y Rieleros de Aguascalientes respectivamente. Ambos lanzadores están dejando en alto el nombre de San Luis Potosí en el Rey de los Deportes.

Martínez ha tenido una destacada actuación en su debut desde el cerrito de los disparos, y ha hablado con los medios desde el estadio de Torreón, casa de Algodoneros. En una entrevista, el joven pitcher ha hablado sobre esta aventura como profesional y ha demostrado su compromiso con el deporte y su deseo de seguir mejorando su juego.

Para los amantes del béisbol en San Luis Potosí, este inicio promete ser emocionante, con la posibilidad de que más talentos locales hagan su debut en la Liga Mexicana. Sin duda, es un motivo de orgullo para la afición ver a sus jugadores destacar en el máximo nivel del deporte en México.

¿PlÁtIcame cÓmo fue el proceso para estar con Algodoneros?

“A mí me firmó en un Tryout el scout José Luis “el gato” García allá en mi tierra San Luis Potosí y eso fue en el 2019, desde ese entonces empecé a venir a Torreón a entrenar, al principio era por poco tiempo ya que estaba en la escuela, ya en el 2021 fue que me vine por más tiempo, en ese año jugué mi primera Liga Invernal y también siento que ese año fue en el que más avancé, después en el 2022 tuve mi primera pretemporada en ese mismo año jugué la Liga Norte de México, después Liga Invernal Mexicana de nuevo y ya en este año fue que me llamaron a Pretemporada y Gracias a Dios me quedé en el equipo”.

¿El día 22 de abril contra Sultanes que pensaste cuando te dijeron después de calentar que era tu turno de subir a la loma?

No pues si al principio me sentí nervioso, pero sólo pensaba en tirar strike y dominar a quien estuviera bateando y mantuve la calma y se me dio el resultado, aunque perdimos yo era el más feliz por haber dominado a los tres seguidos y colgar el cero.

¿Cuál fue tu labor ése día?

Fue de un inning completo lanzado, dominé al primero con una rola a tercera, al segundo con un fly al center y al tercero con un fly al izquierdo.

Finalizando la charla con uno de los lanzadores de la nueva sangre potosina dentro de Liga Mexicana de Béisbol para esta temporada 2023.