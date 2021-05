Dallas Cowboys, el equipo más caro del mundo en tiempos de Covid

Dallas Cowboys es la franquicia más cara del mundo, según ha reportado la revista financiera Forbes.

El equipo del empresario estadounidense Jerry Jones tiene un valor de 5.7 mil millones de dólares, seguido del equipo de beisbol New York Yankees que valen 5.2 mil millones. New York Knicks de la NBA completan el tridente con un costo de cinco mil millones.

Según la publicación, a pesar de la pandemia del Covid-19, "el valor promedio de los 50 equipos deportivos más valiosos ha aumentado un 9.9% con respecto al año pasado, a $3.4 mil millones, un 55% más que hace cinco años".

En lo que respecta al futbol, y a pesar de que se habla de una profunda crisis financiera, el Barcelona es el primer equipo de este deporte que aparece, al quedar en el cuarto puesto con 4.76 mil millones, en carrera parejera como siempre, con el Real Madrid que suma 4.75 mil millones.

"Los 50 equipos en la lista de este año -agrega la revista- provienen de cuatro deportes: futbol americano (26), basquetbol (9), futbol (9) y beisbol (6), todos los cuales son impulsados por acuerdos de derechos de medios cada vez más crecientes".

TOP 10

Dallas Cowboys (NFL) 5.7 mil millones

New York Yankees (MLB) 5.2 mil millones

New York Knckis (NBA) 5 mil millones.

Barcelona (La Liga) 4.76 mil millones.

Real Madrid (La Liga) 4.75 mil millones.

Golden State Warriors (NBA) 4.8 mil millones.

Los Ángeles Lakers (NBA) 4.7 mil millones.

New England Patriots (NFL) 4.4 mil millones.

New York Giants (NFL) 4.3 mil millones.

Bayern Munich (Bundesliga) 4.21 mil millones.