Dan libertad a jugadores de Chivas para elegir si participan o no en la Copa por México

La pandemia ha dejado un temor en algunos deportistas. Hasta ahora, hemos visto casos en la NBA, MLB y MLS, donde jugadores han mostrado su negativa por regresar a las actividades, debido a los riesgos. En Chivas, no hay excepción.

Ricardo Peláez tiene una forma de trabajar muy cercana al jugador, por lo que les ha dado la completa libertad de elegir si participar o no en la Copa por México en primera instancia, torneo de pretemporada que tendrá a 8 equipos de la Liga MX. Así lo reveló Hiram Mier, defensa central del Guadalajara.

"Si, tenemos esa libertad. Ricardo nos juntó a todos y nos dijo que había posibilidad de una copa y nos dijo que quien no quería jugarlo levantara la mano y nadie de nosotros levantó la mano. Todos lo queremos jugar, nos hemos estado adaptando a todas las medidas que han puesto, el club ha hecho una gran labor en eso".

Mier aún no ve a Chivas con un cien por ciento de nivel para disputar la Copa por México, sin embargo, el nivel va a la alza en las últimas semanas. Estos partidos de pretemporada servirán, en palabras del central rojiblanco, para afinar detalles de cara al torneo de Liga MX.

"A estos partidos de la Copa es difícil llegar a un 100 por ciento, pero hemos venido en aumento en cuestión de que los profes pensaron que nos costaría más adaptarnos a los trabajos, pero lo hemos hecho muy bien y estos partidos nos servirán para potencializar y mejorar cosas que venimos haciendo".