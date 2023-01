Dani Alves comparte celda con Coutinho, otro brasileño

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 26 (EL UNIVERSAL).- El lateral brasileño Dani Alves, acusado por presunta agresión sexual sobre una mujer en una discoteca de Barcelona, se encuentra actualmente en la prisión de Brians 2, después de que la sentencia de la jueza Anna Marín, del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona, enviara al futbolista a prisión sin fianza. En dicha cárcel, el exfutbolista de Pumas encontró un compañero de celda particular.

Hasta que no se llegue a una resolución, el jugador pasará sus noches en esa celda, la cual comparte con otro brasileño de apellido Coutinho, el cual cumple un rol especial.

Dentro de la rutina en la nueva vida de Alves, la cual cuenta con luz de 8:00 am a 22:00 pm en una habitación de seis metros cuadrados, el compañero de celda será vital para pasar el tiempo, el cual podría ser elevado dadas las acusaciones en su contra. Según medios españoles, Coutinho fue escogido especialmente para acompañar al futbolista en la celda y ayudarlo en su adaptación a la prisión, además de ser un soporte anímico.