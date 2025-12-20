logo pulso
CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Daniel Aceves, refuerzo rayado

El defensa lateral destaca por su proyección ofensiva, velocidad y capacidad para el ataque

Por Agencias

Diciembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Daniel Aceves, refuerzo rayado

Rayados de Monterrey comenzó a mover sus piezas de cara al Clausura 2026 y anunció de manera oficial la incorporación de Daniel Aceves, quien se convierte en el primer refuerzo albiazul para la próxima temporada. El club regiomontano apuesta por juventud y proyección en una zona clave del campo como lo es la lateral izquierda.

Aceves llega procedente de Pachuca, equipo en el que logró consolidarse en el futbol mexicano y con el que sumó experiencia tanto a nivel local como internacional. A sus 24 años de edad, el defensor mexicano arriba a Rayados con el objetivo de competir por un puesto y aportar profundidad a la plantilla dirigida por Doménec Torrent.

El nuevo jugador de Monterrey se desempeña como lateral izquierdo, posición en la que destaca por su proyección ofensiva, velocidad y capacidad para sumarse al ataque. Estas características encajan con el estilo dinámico que busca Rayados de cara a los retos del próximo torneo.

Durante su última temporada con los Tuzos, Daniel Aceves disputó 17 partidos oficiales, en los que aportó un gol y dos asistencias, mostrando regularidad y participación constante dentro del esquema hidalguense.

Además de su paso por Pachuca, el defensor cuenta con experiencia internacional, ya que militó en el Real Oviedo del futbol español y en el Chicago Fire de la MLS, etapas que le permitieron adquirir roce en distintos estilos de juego.

En cuanto a logros colectivos, Aceves formó parte del Pachuca que conquistó el título del Derbi de las Américas, así como la Challenger Cup, sumando trofeos importantes a su palmarés antes de llegar a Monterrey.

Con esta incorporación, Rayados da el primer golpe en el mercado de fichajes rumbo al Clausura 2026, reforzando su plantel con un jugador joven, con experiencia y hambre de trascender en uno de los clubes más exigentes del futbol mexicano.

