DANIEL DELGADILLO FELIZ Y SATISFECHO DE IR A TOKIO 2020

Hace aproximadamente un mes, el nadador Daniel Delgadillo Faisal, se convirtió en el vigésimo potosino en acudir a unos Juegos Olímpicos en este caso Tokio 2020, en la modalidad de aguas abiertas en la distancia de 10 kilómetros.

En esta edición será el único originario de San Luis Potosí que tomará parte en el máximo evento deportivo a nivel internacional y ante ello Pulso, platicó con Daniel, en la que por muchos años fue el lugar de sus entrenamientos, la alberca del Club Libanés Potosino.

En cuanto a su sentir por haber alcanzado una meta que por muchos años había buscado Daniel Delgadillo comentó: "Estoy súper feliz, emocionado, por haber logrado el pase a Juegos Olímpicos, todos estos años de trabajo, por fin dieron frutos y más que nada la perseverancia y disciplina fue lo que me mantuvieron aquí, y que decir de la competencia que tuvo un altísimo nivel, creo que ha sido una de las más fuerte de mi vida, una gran cantidad de competidores, las exigencias de la competencia, fue dar todo o no quedas, y gracias a Dios se logró".

Y agregó: "Sí estoy satisfecho, totalmente, ya que te puedo decir que era como mi último chance y no podía dejar el deporte, sin ir a unos Juegos Olímpicos, que era uno de mis sueños.

Daniel Delgadillo ya había tenido la oportunidad buscar el boleto a Juegos Olímpicos en diferentes oportunidades, en el 2008 en los 1500 de alberca, al igual que en el 2012, y en el 2016, lo intento en la modalidad de aguas abiertas, exactamente hace cinco año, en el mismo lugar en Setúbal, Portugal, que en esa ocasión no se logró, pero ahora si se alcanzó el objetivo.

En cuanto a cuál fue la diferencia de entre 2016 y ahora, Delgadillo Faisal mencionó: "La verdad fue la madurez que tengo, la mentalidad que yo tenía las posibilidades de poder lograr el objetivo, y es que hace cinco años, no competí como quise y ahora mentalmente estuve mucho mejor, fui mejor preparado y estaba convencido de que lo podía lograr".

Obviamente hay un lapso en que todo se detuvo por la pandemia y a Daniel cómo le afectó: "Sí claro que afectó, la verdad en marzo del año pasado que llega la pandemia, yo iba viento en popa yo iban con la mentalidad de calificar y me cancelan todo, lo difícil para mí fue lo físico, entre sí y no, porque si pude entrenar, pero yo ya había dejado de trabajar en enero, y pensaba que seis meses sin trabajar la hacemos, y se me alargó otro año de nada, y ahí estuvo la complicado, pero gracias a mis papás que ahí estuvieron siempre, se pudo lograr".

Y agregó: "En lo deportivo entre mi entrenador y yo estuvimos trabajando y es que había muchos rumores, pero esto son cosas que no puedes controlar, está fuera de nuestras posibilidades, no nos quedó de otro que confiar en que, si se iban a realizar las Olimpiadas, no sabíamos si se cancelaban ya vez todavía a estas alturas, anunciaron que el evento se va a realizar pero sin público, por lo que uno lo único que puede hacer es seguir entrenando".

En cuanto a que sintió en la competencia eliminatoria, Daniel señala: "Tomé parte en la distancia de 10 kilómetros, por lo que tienes que darle cinco vueltas a un circuito de dos kilómetros, el agua estaba a 18 grados, muy fría, por lo que tuvimos que utilizar un traje especial, nos reunimos 60 competidores, la competencia fue durísima, la corriente fuerte, mucho aire, muchas olas, y eso hizo que al momento de la competencia hubiera muchos golpes, fue una pelea colosal, por lo que la verdad, era aguantar, aguatar y aguantar, mi estrategia fue estar en el grupo de atrás, y ya en la última vuelta, colocarme entre los veintitantos, y me guardé un poco, para que en los últimos 200 metros rebasar a unos siete competidores y así colocarme en las posiciones que daban los boletos para Tokio 2020".

Luego de darse cuenta del nivel competitivo que hubo en esta eliminatoria, Daniel sabe que el nivel será todavía mucho más fuerte en Japón, a lo que señaló: "En esta justa calificamos 15, y ya estaban calificados otros 10, la competencia va a ser muy diferente, allá se espera que el agua este caliente, vamos a ser menos, no vamos a tener tanto contacto, y va a ser durísima, pero ya estamos entrenando y estos muy emocionado por darlo todo".

En cuanto a su preparación, el nadador potosino mencionó: "Aquí en San Luis estamos ya trabajando, vamos a hacer dos a tres semanas de muchos kilómetros, y luego nos iremos a un campamento al lejano oriente para llegar a Tokio el 29 de julio, para acomodar, ajustar y estar listo para la competencia que es el 5 de agosto".

Sobre sus expectativas en esta justa, Delgadillo Faisal comenta: "Mis expectativas reales, la verdad yo espero llegar entre los ocho o diez primeros, sé que es algo súper difícil, pero le vamos a dar con todo, pero todo puede pasar".

Daniel Delgadillo ya tiene muchos años practicando la natación, desde los siete u ocho años de edad y lo hizo en alberca, y luego a los 16 años de edad tuvo su primera competencia en aguas abiertas, y como es un nadador de fondo luego se le presentó la oportunidad de aguas abiertas y le gusto, además de que siente de que tiene mejores condiciones para esta prueba.

Con relación a este cambio Daniel mencionó: "A mucha gente se les hace raro el cambio de alberca a aguas abierta, pero en esta última, hay factores interesantes como el no saber las condiciones climatológicas, la situación del agua, el participar contra 80 competidores, por lo que tienes que estar abierto a todas las posibilidades, nunca te va a salir la competencia como la tengas planeada, y eso es lo que más me atrajo de esta modalidad".

"Para aguas abiertas, tiene una preparación completamente diferente al de alberca, aquí son más kilómetros, más series más largas, tratar mucho de ir a competir al mar, eso es básico, y todo esto se hace con el apoyo de mi entrenador Cristóbal Ruiz, que ha sido mi entrenador de toda la vida, y que comenzando en el Club Libanés Potosino, en donde seguimos entrenando". Comentó Delgadillo Faisal.

Por último, Daniel Delgadillo comentó: "Deseo dar las gracias a todas las personas que siempre me han apoyado, a mis papás, Lilia Gisela Faisal y Fernando Delgadillo Sánchez, a mis hermanos, Fernando, Juan Pablo y Lilia Delgadillo Faisal, a mi novia, Armida Enríquez y a mis amigos, que sigan mi trayecto hacia juegos olímpicos, y que en Tokio daré todo por mi familia, por San Luis y por México".