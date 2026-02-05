logo pulso
Daniel Suárez finaliza en cuarto lugar en carrera The Clash

Daniel Suárez se destaca en The Clash al finalizar en el cuarto lugar, generando expectativas para la temporada NASCAR 2026

Por El Universal

Febrero 05, 2026 05:48 p.m.
A
Daniel Suárez finaliza en cuarto lugar en carrera The Clash

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 4 (EL UNIVERSAL).- Luego de que el fin de semana pasado se cancelara la carrera "The Clash" debido a las fuertes nevadas en Carolina del Norte, fue hasta la noche de este miércoles que la carrera de pretemporada de NASCAR Cup se pudo llevar a cabo.

Daniel Suárez, nuevo piloto de Spire Motorsports, tuvo una actuación muy destacada, que poner a soñar a más de uno con la posibilidad de que se convierta en protagonista en la temporada que se inaugurará el próximo domingo en el Daytona International Speedway.

El piloto regiomontano estuvo cauteloso en las vueltas iniciales en el Bowman Gray Stadium. No obstante, con el pasar de la carrera decidió que era momento de apretar el acelerador.

Y de esta manera fue ganando posiciones hasta llegar a colocarse en los primeros tres lugares. Una victoria en lo anímico para el mexicano sería un impulso muy grande para el primer año en su nuevo equipo, pero faltaba mucho para que eso pasara.

¿En qué lugar quedó Daniel Suárez?

El mexicano peleó con todo y ya no se despegó de los sitios de honor, aunque para su mala fortuna, luego de las 200 vueltas, no se pudo meter al podio y culminó en la cuarta posición.

Cabe destacar que la carrera llamada "The Clash" no da puntos y únicamente se lleva a cabo como preámbulo de la temporada, donde los aficionados se pueden ir dando una idea de que lo verán en el arranque de las actividades oficiales.

