Reanudan servicios básicos en campamento sirio vinculado al Estado Islámico

AL-HOL, Siria (AP) — Poco a poco, los servicios básicos de un campamento en el noreste de Siria que alberga a miles de mujeres y niños vinculados al grupo Estado Islámico (EI) vuelven a la normalidad después de que las fuerzas gubernamentales tomaran la instalación de manos de combatientes kurdos, dijo el jueves un funcionario de las Naciones Unidas.

Las fuerzas del gobierno central de Siria capturaron el campamento de al-Hol el 21 de enero durante una ofensiva de varias semanas contra las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por los kurdos y respaldadas por Estados Unidos, que habían administrado el campamento cerca de la frontera con Irak durante una década. Un acuerdo de alto el fuego ha puesto fin a los combates desde entonces.

Celine Schmitt, portavoz de la agencia de refugiados de la ONU (ACNUR), dijo a The Associated Press que la interrupción de los servicios duró dos días durante los combates alrededor del campamento.

Schmitt afirmó que un equipo de la ACNUR visitó el campamento recapturado para establecer "muy rápidamente la entrega de servicios básicos, servicios humanitarios", incluido el acceso a centros de salud. Señaló que, a partir del 23 de enero, pudieron entregar pan y agua dentro del campamento.

Hablando en Damasco, Schmitt dijo que la situación en el campamento de al-Hol ha estado tranquila y que algunos grupos humanitarios también han distribuido paquetes de alimentos. Señaló que el gobierno ha nombrado un nuevo administrador para el campamento.

Trasladan a Irak a residentes del campamento

En su momento de mayor actividad, tras la derrota del EI en Siria en 2019, alrededor de 73.000 personas vivían en al-Hol. Desde entonces, el número ha disminuido debido a que algunos países repatriaron a sus ciudadanos. Los residentes del campamento son principalmente niños y mujeres, entre ellas, muchas esposas o viudas de miembros del EI.

Técnicamente, los residentes del campamento no son prisioneros y la mayoría no ha sido acusada de Ningún delito, pero se les ha mantenido en detención de facto en la instalación, que está fuertemente custodiada.

La población actual es de aproximadamente 24.000 personas, entre ellas, 14.500 sirios y casi 3.000 iraquíes. Alrededor de 6.500 personas de otras nacionalidades están retenidas en una sección muy vigilada del campamento, muchas de los cuales son simpatizantes del EI que llegaron de todo el mundo para unirse al grupo extremista.

El mes pasado, Estados Unidos comenzó a transferir a Irak a algunos de los 9.000 miembros del EI detenidos en cárceles en el noreste de Siria. Bagdad dijo que procesará a los detenidos transferidos. Pero hasta ahora, no se ha anunciado una solución para el campamento de al-Hol y el de Roj, que enfrenta condiciones similares.

Amal al-Hussein, del grupo humanitario Fundación Siria Alyamama, dijo a la AP que todas las clínicas de la instalación médica del campamento trabajan 24 horas al día, y agregó que hasta 150 niños y 100 mujeres reciben tratamiento diariamente.

Agregó que, en los últimos diez días, ha habido cinco nacimientos naturales en el campamento, mientras que los casos de cesárea fueron referidos a hospitales en la provincia oriental de Deir el-Zour o a la ciudad de al-Hol.

Afirmó que, en el campamento, hay escasez de fórmula para bebés, así como de pañales para niños y adultos.

Safiya Suleiman, originaria de la ciudad oriental siria de Mayadeen y que ha vivido durante ocho años en el campamento con sus seis hijos, afirmó que algunos alimentos escasean, y lo peor es que sus hijos no recibieron una educación adecuada.

"Queremos ropa para los niños, así como alimentos enlatados, verduras y frutas", dijo en su tienda, rodeada por tres de sus hijas pequeñas. "Desde hace un mes no hemos tenido nada todavía", dijo, refiriéndose a las verduras y frutas, que son demasiado caras para la mayoría de los residentes del campamento.

"Enormes desafíos materiales"

Mariam al-Issa, de la ciudad de Safira, en el norte de Siria, dijo que quiere dejar el campamento junto con sus hijos para que puedan tener una educación adecuada y comer buena comida.

"Debido a las condiciones financieras no podemos vivir bien", dijo. "La cesta de alimentos incluye lentejas, pero a los niños ya no les gusta comerlas".

"A los niños se les antoja todo", dijo al-Issa, y agregó que la comida en el campamento debería ser mejor que principalmente pan y agua. "Ha pasado un mes desde que tuvimos una comida decente", dijo.

Miles de sirios e iraquíes han regresado a sus hogares en los últimos años, pero muchos solo vuelven para encontrar hogares destruidos y descubrir que no hay empleos, ya que la mayoría de los sirios siguen viviendo en la pobreza como resultado del conflicto que comenzó en marzo de 2011.

Schmitt dijo que se necesita inversión para ayudar a las personas que regresan a casa a sentirse seguras. "Necesitan recibir apoyo para tener una casa, para poder reconstruir una vivienda y tener un ingreso", dijo.

"Inversiones para responder y superar los enormes desafíos materiales que enfrentan las personas cuando regresan a casa", agregó.