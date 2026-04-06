David Faitelson "explota" contra Marc Crosas

CIUDAD DE MÉXICO, abril 6 (EL UNIVERSAL).- Las peleas entre

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siguen suscitándose, ahora, en una nueva emisión de, donde además de con el exfutbolista, el periodista también se enganchó con el "Piojo" Herrera, y con su compañero, Mauricio Ymay.Elmientras hablaban del mal momento de las. Mientras Faitelson debatía con Ymay, Crosas interrumpió para decir que,, dueño del América y de Televisa, es en parte culpable por el presente del equipo.A lo que Faitelson, respondió al decir que tanto Ymay como Miguel Herrera, tenían una relación también con, director deportivo del equipo, y teníande el.-----¿Qué le dijoEn el programa de, "Línea de 4", el controversial periodista causó polémica enal decirle a Crosas que "" "a mi me la pelas", lo que sorprendió también a sus compañeros de panel.También, lo retó a seguir la discusión, diciendo que hablaran "allá afuera", después de la pausa comercial. Crosas, por su parte, respondió con el argumento de que Faitelson suele criticar actitudes similares en otros, como a