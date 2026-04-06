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David Faitelson "explota" contra Marc Crosas

Faitelson usó expresiones fuertes contra Crosas y lo retó a continuar la pelea fuera del aire en TUDN.

Por El Universal

Abril 06, 2026 04:22 p.m.
A
David Faitelson explota contra Marc Crosas

CIUDAD DE MÉXICO, abril 6 (EL UNIVERSAL).- Las peleas entre

David Faitelson
y Marc Crosas

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siguen suscitándose, ahora, en una nueva emisión de TUDN, donde además de con el exfutbolista, el periodista también se enganchó con el "Piojo" Herrera, y con su compañero, Mauricio Ymay.
El pleito comenzó mientras hablaban del mal momento de las Águilas del América. Mientras Faitelson debatía con Ymay, Crosas interrumpió para decir que, Emilio Azcárraga, dueño del América y de Televisa, es en parte culpable por el presente del equipo.
A lo que Faitelson, respondió al decir que tanto Ymay como Miguel Herrera, tenían una relación también con Santiago Baños, director deportivo del equipo, y tenían prohibido hablar mal de el.
-----¿Qué le dijo David Faitelson a Marc Crosas?
En el programa de TUDN, "Línea de 4", el controversial periodista causó polémica en redes sociales al decirle a Crosas que "no tienes huevos" "a mi me la pelas", lo que sorprendió también a sus compañeros de panel.
También, lo retó a seguir la discusión fuera del aire, diciendo que hablaran "allá afuera", después de la pausa comercial. Crosas, por su parte, respondió con el argumento de que Faitelson suele criticar actitudes similares en otros, como a Efraín Juárez.

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