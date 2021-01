Davino acepta que jugadores no debieron festejar con Funes Mori

Luego de darse a conocer los casos de Covid-19 en los Rayados, se viralizó un video en el que se muestra a Rogelio Funes Mori agachándose para evitar tener contacto con sus compañeros, en el festejo del gol ante el América.

En entrevista para RG La Deportiva, Duilio Davino, presidente deportivo del Monterrey, aceptó que el atacante argentino sí evitó tener contacto con sus compañeros por indicaciones en el transcurso de la semana. "La explicación que le puedo dar al festejo de Funes (Mori), es a las indicaciones que se les dan en la semana: tengan cuidado, usen cubrebocas, no se abracen, hagan esto, hagan lo otro. Ya teníamos a Stefan Medina, luego Avilés (Hurtado)".

Davino reiteró que es difícil controlar algunas cosas dentro del terreno de juego. "Es muy difícil. De hecho los que están mal son los que van a festejar con él (Funes Mori). El mismo doctor nos ha dicho que hay riesgo de contagiarse. No he hablado con él, pero es alguien que se cuida mucho", mencionó.