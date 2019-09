"De Boer no debió haber dicho eso", responde Edson Álvarez

El mexicano Edson Álvarez le respondió abiertamente a Ronald de Boer, leyenda del Ajax y actual técnico de fuerzas inferiores del equipo, quien dijo que el mexicano "no tiene calidad con la pelota, no es técnico".

Después de marcar su primer gol en la fase de grupos de la Champions League ante el Lille, el canterano del América fue duro y directo contra el también histórico de la selección holandesa: "La verdad que ni conozco al señor, no tengo el placer de conocerlo, pero bueno, por algo lo ha de haber dicho. Yo estoy enfocado en lo que me diga mi cuerpo técnico, eso es lo importante. Pero creo que no debió haber dicho eso, porque somos un familia y debemos cuidarnos entre nosotros", dijo en zona mixta al finalizar el partido en una entrevista para ESPN.

Sobre su gol, el segundo con la casaca Ajacieden, dijo: "Todos me han ayudado muchísimo. No puedo decir que no estaba nervioso, era mi primer luego en la Champions y en este equipo no es fácil, pero cayó el gol y me dio mucha confianza, aunque el mérito siempre es de todos".