logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

Fotogalería

ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

De la mano de Brooks Suns ganan a Wizards

Por AP

Diciembre 30, 2025 03:00 a.m.
A
De la mano de Brooks Suns ganan a Wizards

WASHINGTON.- Dillon Brooks anotó 26 puntos y Collin Gillespie añadió 25 para ayudar a los Suns de Phoenix a ganar su cuarto partido consecutivo, al superar el lunes 115-101 a los Wizards de Washington.

Devin Booker sumó 22 unidades para los Suns, que han ganado cinco de sus últimos seis partidos y los primeros tres de una gira de cuatro juegos.

Phoenix encestó 17 de 40 triples (42,5%) y superó a Washington 20-9 en rebotes ofensivos, mientras se colocaba seis juegos por encima del .500 (19-13) por primera vez esta temporada.

Esta victoria se logró sin el pívot Mark Williams, quien cumplió una suspensión de un juego por su participación en un altercado en la cancha durante la victoria del sábado ante Nueva Orleans.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El novato Tre Johnson anotó un récord personal de 24 puntos para Washington, que no logró su objetivo de ganar tres seguidos por primera vez desde el uno al cinco de febrero.

CJ McCollum añadió 17 puntos para los Wizards en reconstrucción, que llegaron al lunes con el segundo peor récord de la NBA, pero están 4-4 en sus últimos ocho.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Entrenador Andy Reid asegura su retorno con los Chiefs en la próxima temporada
Entrenador Andy Reid asegura su retorno con los Chiefs en la próxima temporada

Entrenador Andy Reid asegura su retorno con los Chiefs en la próxima temporada

SLP

AP

Conoce más sobre la extensa trayectoria de Andy Reid como entrenador en jefe de la NFL y sus logros con los Chiefs de Kansas City.

Texans de Houston sorprenden al llegar a playoffs
Texans de Houston sorprenden al llegar a playoffs

Texans de Houston sorprenden al llegar a playoffs

SLP

AP

Los Texans de Houston logran hazaña en la NFL al llegar a playoffs tras inicio 0-3

Eagles aún luchan por el puesto 2 o 3 en la NFC
Eagles aún luchan por el puesto 2 o 3 en la NFC

Eagles aún luchan por el puesto 2 o 3 en la NFC

SLP

AP

Los Eagles de Filadelfia buscan asegurar su posición en los playoffs de la NFC antes del final de la temporada regular

Cuánto costarán las placas conmemorativas del Mundial 2026
Cuánto costarán las placas conmemorativas del Mundial 2026

Cuánto costarán las placas conmemorativas del Mundial 2026

SLP

El Universal

Descubre cuánto cuestan y dónde adquirir las placas conmemorativas del Mundial 2026 en la Ciudad de México