"Debería entrar menos del 50% de gente a los estadios"

El abrir la puerta de los estadios, el regreso de la afición al futbol no es nada descabellado. "Quizá sea más riesgoso ir al cine", aunque "creo que el 50 por ciento como máximo es demasiado por ahora".

El doctor Juan Luis Mosqueda, doctor especialista en medicina interna e infectología, además de investigador, opina que la vuelta de la gente al futbol es algo que se tiene que dar, siempre y cuando se controlen tres factores predominantes en la pandemia de Covid-19. "No estar en un lugar cerrado. Tomar una distancia adecuada y usar cubrebocas", si esto, "la Liga lo puede controlar, creo que es una buena idea volver al futbol con gente".

No es una idea descabellada, "lo que no me gusta es eso del 50 por ciento como máximo, creo que lo mejor sería comenzar con menos, porque quién te garantiza que la gente va a guardar su distancia. Reitero, estar en un lugar cerrado como un cine es más peligroso, en el estadio te encuentras al aire libre. Hay que poner mucha atención a los detalles".

Esos detalles van desde "cuidar el ingreso, saber cómo se va a manejar la cuestión de transporte público, hasta la venta de cerveza, ya sé que ir a un estadio de futbol y no tomar una cerveza, pues no es lo mismo, pero no creo que sea conveniente. Si fuera por mí, pondría mucho cuidado en esto. Hay que cuidar mucho todos los aspectos, el diablo está presente en los detalles".

Reitera, lo mejor sería, "meter menos gente, comenzar el ensaño de esta forma sería lo ideal, porque tenemos que acostumbrarnos, el Covid-19 no se va a acabar ni en una semana, ni en un mes o tres. Es muy importante que se dé la reactivación económica y de entretenimiento, pero con mucho cuidado, con mucha precaución".