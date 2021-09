Debut de Cristiano Ronaldo con ManU no se transmitirá en Inglaterra

Cristiano Ronaldo fue una de las grandes bombas del mercado de fichajes al regresar al Manchester United, luego de su paso por el Real Madrid y la Juventus.

Sin duda, este fin de semana todas las miradas del mundo del futbol apuntarán a su regreso con los Red Devils, para ya verlo disputar sus primeros minutos en Old Traord ante el Newcastle este sábado.

Sin embargo, en Inglaterra no transmitirán este partido y solamente los que asistan al "Teatro de los Sueños" podrán ser testigos del momento tan esperado para todos los hinchas.

El motivo por el qué no se transmitirá el encuentro en Inglaterra, es debido a que existe una propuesta desde los años 60 para promover que la afición asista a los estadios y así evitar que se queden en casa, por lo que los partidos de las 3 de la tarde de los sábados no son televisados allá.

Esta ley no entró en vigor mientras la pandemia del covid-19 se mantenía a tope y los partidos se disputaban a puerta cerrada, ahí sí se televisaban todos.

En México, el partido se podrá ver en exclusiva por Sky Sports, a las 9 de la mañana.