Definen horarios y fechas de las semifinales del Guard1anes 2021

Atlas, el Toluca, Monterrey y América, se quedaron sin opciones de entrar a las semifinales del Guard1anes 2021.

Los que sí tendrán la oportunidad de jugar esta fase, tras conseguir el boleto en los Cuartos de Final, son el Puebla, Cruz Azul, Santos y Pachuca.

Las llaves han quedado de la siguiente manera: Cruz Azul vs Pachuca y Puebla vs Santos.

FECHAS Y HORARIOS

IDAS

Pachuca vs Cruz Azul - 19 de mayo / 20:30 hrs (Estadio Hidalgo)

Santos vs Puebla - 20 de mayo / 21:00 hrs (Estadio TSM)

VUELTAS

Cruz Azul vs Pachuca - 22 de mayo / 20:00 hrs (Estadio Azteca)

Puebla vs Santos - 23 de mayo / 19:00 hrs (Estadio Cuauhtémoc)