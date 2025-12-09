Definida la fecha y hora de la final

CIUDAD DE MÉXICO.- El Toluca y los Tigres disputarán la final del Apertura 2025 de la Liga MX, en un duelo inédito.

Los Diablos Rojos y los Felinos nunca se han enfrentado en una disputa por el título, aunque será la sexta ocasión que choquen en una serie de Liguilla.

El equipo escarlata y el albiazul lucharán pro el trofeo del futbol mexicano en una eliminatoria a dos partidos.

El juego de ida se jugará en el estadio Universitario de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, y el de vuelta en el Nemesio Diez de Toluca, Estado de México.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A la final del torneo, llegaron el primero y el segundo lugar de la tabla general. El Toluca finalizó la Fase Regular como superlíder, mientras que los Tigres se quedaron apenas un punto por detrás.

Esta será decimonovena ocasión que el uno y el dos de la clasificación midan fuerzas con el trofeo del futbol mexicano de por medio.

Los Diablos Rojos superaron al FC Juárez en los cuartos de final, al Monterrey en las semifinales y se instalaron en la última instancia del Apertura 2025.

Por su parte, los Felinos dejaron en el camino al Tijuana y al Cruz Azul, por lo que ahora tratarán de superar al todavía monarca de la Liga MX.

Cabe resaltar que, en cuanto a estadísticas de goles, también se enfrentarán los dos mejores equipos a lo largo de las 17 jornadas.

El conjunto de Antonio Mohamed fue el que más anotaciones (43) consiguió y fue el segundo que menos permitió (18).

Mientras que le Guido Pizarro fue segundo que más dianas marcó (35), pero fue el menos goleado (16) en la Fase Regular.

La última vez que se vieron las caras fue en la Jornada 3 del Apertura 2025. En aquella ocasión, los Tigres se quedaron (3-4) con el triunfo en el Nemesio Diez.

A lo largo de sus enfrentamientos directos en la Liguilla, la balanza se inclina favorablemente hacia el conjunto auriazul con un saldo de series a su favor, por una del escarlata.

Todo está preparado para que el Toluca y los Tigres se enfrenten en la final del Apertura 2025 de la Liga MX. El trofeo del futbol mexicano está en juego.

Definidos días y horarios para la final del Apertura 2025 de la Liga MX entre Toluca y Tigres