Definidos ciclistas al Selectivo Nacional

Este domingo se llevó a cabo en Ciudad Satélite el Selectivo Estatal de Ciclismo rumbo al Selectivo Nacional 2026, el cual se realizará en las próximas semanas en el estado de Jalisco, con la participación de los mejores exponentes del ciclismo local en busca de su pase a la siguiente fase.

Tras una jornada intensa de competencia, quedaron definidos los ciclistas que representarán al estado en el proceso nacional, destacando diversas categorías tanto en la rama varonil como femenil.

En la categoría Sub 22 Varonil, los clasificados fueron Gerardo Prado Morales y Erik Santiago Ramírez González, mientras que en la categoría Sub 22 Femenil lograron su pase Adelaida Belmontes Rodríguez y Michelle Danae Hernández Silva.

Por su parte, en la categoría Junior Varonil obtuvieron la clasificación Juan Pablo Rodríguez Moreno y Jaime Insa Fernández, en tanto que en la rama Junior Femenil la ciclista clasificada fue Vanessa Guadalupe Reyes Nuncio.

En la categoría Cadetes Varonil, los boletos al Selectivo Nacional fueron para Karol Miguel Rivera y Jhael Josef Almazán Medina, mientras que en la categoría Cadetes Femenil aseguraron su lugar Jimena Méndez Sánchez y Georgina Posadas.

Cabe destacar que el equipo encabezado por Fredy Posadas fue el que mayor número de lugares obtuvo en este selectivo estatal, al clasificar a un total de cuatro ciclistas, consolidándose como el conjunto más destacado de la jornada.