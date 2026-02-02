logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Estrellas de la Música Deslumbran en la Alfombra Roja de los Grammy 2024

Fotogalería

Estrellas de la Música Deslumbran en la Alfombra Roja de los Grammy 2024

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Definidos ciclistas al Selectivo Nacional

Por Romario Ventura

Febrero 02, 2026 03:00 a.m.
A
Definidos ciclistas al Selectivo Nacional

Este domingo se llevó a cabo en Ciudad Satélite el Selectivo Estatal de Ciclismo rumbo al Selectivo Nacional 2026, el cual se realizará en las próximas semanas en el estado de Jalisco, con la participación de los mejores exponentes del ciclismo local en busca de su pase a la siguiente fase.

Tras una jornada intensa de competencia, quedaron definidos los ciclistas que representarán al estado en el proceso nacional, destacando diversas categorías tanto en la rama varonil como femenil.

En la categoría Sub 22 Varonil, los clasificados fueron Gerardo Prado Morales y Erik Santiago Ramírez González, mientras que en la categoría Sub 22 Femenil lograron su pase Adelaida Belmontes Rodríguez y Michelle Danae Hernández Silva.

Por su parte, en la categoría Junior Varonil obtuvieron la clasificación Juan Pablo Rodríguez Moreno y Jaime Insa Fernández, en tanto que en la rama Junior Femenil la ciclista clasificada fue Vanessa Guadalupe Reyes Nuncio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En la categoría Cadetes Varonil, los boletos al Selectivo Nacional fueron para Karol Miguel Rivera y Jhael Josef Almazán Medina, mientras que en la categoría Cadetes Femenil aseguraron su lugar Jimena Méndez Sánchez y Georgina Posadas.

Cabe destacar que el equipo encabezado por Fredy Posadas fue el que mayor número de lugares obtuvo en este selectivo estatal, al clasificar a un total de cuatro ciclistas, consolidándose como el conjunto más destacado de la jornada.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Histórica victoria de los Pistons al aplastar a los Nets de Brooklyn
Histórica victoria de los Pistons al aplastar a los Nets de Brooklyn

Histórica victoria de los Pistons al aplastar a los Nets de Brooklyn

SLP

AP

El margen de 53 puntos marca un hito para los Pistons en su victoria aplastante sobre los Nets de Brooklyn.

Raptors de Toronto superan al Jazz de Utah en emocionante partido en casa
Raptors de Toronto superan al Jazz de Utah en emocionante partido en casa

Raptors de Toronto superan al Jazz de Utah en emocionante partido en casa

SLP

AP

El triunfo de los Raptors de Toronto sobre el Jazz de Utah destaca por el liderazgo de RJ Barrett y Sandro Mamukelashvili en la cancha.

Arsenal se corona en la Copa de Campeonas Femenina tras vencer a Corinthians
Arsenal se corona en la Copa de Campeonas Femenina tras vencer a Corinthians

Arsenal se corona en la Copa de Campeonas Femenina tras vencer a Corinthians

SLP

AP

El gol de Lotte Wubben-Moy asegura la victoria del Arsenal sobre el Corinthians en un duelo que mantuvo en vilo a los aficionados.

Lautaro Martínez marca y lidera al Inter hacia la victoria en Serie A
Lautaro Martínez marca y lidera al Inter hacia la victoria en Serie A

Lautaro Martínez marca y lidera al Inter hacia la victoria en Serie A

SLP

AP

Atalanta y Como empatan tras incidente con penal fallado. Resumen del partido.