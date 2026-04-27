Definidos, días y horarios de la Liguilla MX
Ocho equipos disputarán las finales en el Clausura 2026 con partidos entre el 2 y 10 de mayo
Quedan definidos días y horarios de la Liguilla del Clausura 2026
Lunes, 27 de abril de 2026 12:49 | Deportes | FUTBOL-LIGUILLA
CIUDAD DE MÉXICO, abril 27 (EL UNIVERSAL).- Finalmente, la fase regular del Clausura 2026 llegó a su fin, por lo que la Liguilla está a la vuelta de la esquina.
Los afortunados que estarán en la Fiesta Grande son los Pumas, las Chivas, el Cruz Azul, el Pachuca, el Toluca, el Atlas, los Tigres y el América.
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Estos ocho clubes consiguieron su clasificación y estarán luchando por el título del futbol mexicano.
Con la victoria (4-1) de la Máquina sobre el Necaxa el pasado domingo, en el estadio Banorte, quedaron definidos los dos últimos duelos de los cuartos de final.
La Máquina alcanzó el tercer lugar de la tabla, por lo que todavía había que esperar el acomodo de los demás clubes para conocer los dos cruces que quedaban pendientes.
Desde el sábado, se había confirmado que los Pumas se enfrentarían al América, por un boleto a las semifinales.
El líder contra el octavo lugar, cerrando la eliminatoria en el Olímpico Universitario.
De igual forma, era un hecho que las Chivas medirían fuerzas con los Tigres, definiendo al semifinalista en el Akron.
Sin embargo, el resultado del Cruz Azul modificaría las llaves de los cuartos de final.
La goleada ante los Rayos provocó que, subiendo al tercer sitio, tenga que verse las caras con el Atlas, con la ventaja de disputar el segundo capítulo como local.
Mientras que el Pachuca jugará contra el Toluca por un cupo para la antesala de la final; el duelo definitivo será en el Nemesio Diez.
Definidos días y horarios de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX
Ida
Tigres vs Chivas
Fecha: Sábado 2 de mayo
Hora: 19:00
Estadio: Universitario
Atlas vs Cruz Azul
Fecha: Sábado 2 de mayo
Hora: 21:15
Estadio: Jalisco
América vs Pumas
Fecha: Domingo 3 de mayo
Hora: 17:00
Estadio: Banorte
Toluca vs Pachuca
Fecha: Domingo 3 de mayo
Hora: 19:15
Estadio: Nemesio Diez
Vuelta
Chivas vs Tigres
Fecha: Sábado 9 de mayo
Hora: 19:07
Estadio: Akron
Cruz Azul vs Atlas
Fecha: Sábado 9 de mayo
Hora: 21:15
Estadio: Banorte
Pachuca vs Toluca
Fecha: Domingo 10 de mayo
Hora: 17:00
Estadio: Hidalgo
Pumas vs América
Fecha: Domingo 10 de mayo
Hora: 19:15
Estadio: Olímpico Universitario.
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