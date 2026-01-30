Dejaría Nicolás Ibáñez a los Tigres

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Tigres preparan más movimientos para este torneo Clausura 2026, tras la salida de Uriel Antuna, quien aterrizó en la Ciudad de México para convertirse en refuerzo de Pumas.

Es alta la probabilidad de que Nicolás Ibáñez también salga del club, ya que existe interés de un equipo de la Major League Soccer (MLS) por sus servicios.

De acuerdo a Multimedios Deportes, el futbolista ya le expresó a la directiva regiomontana su deseo por abandonar el club, lo que aumenta la posibilidad de que pueda salir en la búsqueda de un nuevo equipo y —aunque la balanza de inclina más en el extranjero— también hay conjuntos de la Liga MX que quieren adquirir sus derechos federativos.

Mientras se resuelve su situación, el técnico Guido Pizarro tomó la decisión de no considerarlo para el choque que sostendrá el equipo este fin de semana ante León, como parte de la cuarta fecha del torneo.

Pizarro tenía considerado para el plantel a Ibáñez, sin embargo, el jugador ya no desea continuar en la institución regiomontana y estaría negociando su salida.

Tigres buscará una oferta que le convenga, Por ello, no lo dejará ir hasta que haya una importante cantidad de dinero, ya que es uno de los jugadores importantes del plantel.