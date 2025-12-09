Del Toro podría asistir a JJOO

CIUDAD DE MÉXICO.- Isaac del Toro se ha convertido en una de las grandes revelaciones del ciclismo internacional, acumulando resultados históricos que lo colocan como una promesa para México.

El talento del ciclista no ha pasado desapercibido para Rommel Pacheco, responsable del deporte nacional, quien reveló que mantiene comunicación con el joven y ve posible su participación en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, recalcando que —de concretarse— México tendría una oportunidad real de pelear por una medalla en una disciplina donde pocas veces ha figurado.

"Espero que sí. He estado en comunicación con Isaac del Toro desde que llegué a la Conade; él estaba enfocado en las giras profesionales. La ventaja es que inició en la Olimpiada Nacional. Recibió el Premio Nacional de Deportes en lo profesional y tiene beca de Conade rumbo a Los Ángeles 2028. Me encantaría que clasifique y pelee una medalla. ¿Por qué no repetir una medalla en ciclismo?", dijo el exclavadista.

Además, puso como figuras a seguir en la justa en tierras estadounidenses a más jóvenes que llegarán en su mejor momento para buscar subir al podio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"En clavados tenemos a Osmar [Olvera], Mia, Lia [Cueva], Gaby [Agúndez], que es un gran equipo; para mí, el más fuerte y competitivo en la historia. Son jóvenes con resultados. También, tiro con arco, flag football, atletismo, boxeo, judo, equitación, que se quedó a nada. Nosotros apoyamos a todos los deportes. No son sólo las medallas, es el desarrollo", finalizó.