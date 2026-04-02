DeMar DeRozan supera a D. Wilkins

TORONTO.- DeMar DeRozan anotó 14 de sus 28 puntos en el cuarto periodo, mientras que Precious Achiuwa sumó 28 unidades y logró su mejor estadística de la campaña con 19 rebotes para que los Kings de Sacramento vencieran el miércoles 123-115 a los Raptors de Toronto.

DeRozan llegó a 26.688 puntos en su carrera, con lo que superó a Dominique Wilkins (26.668) y ascendió al 17.º puesto en la lista histórica de la NBA.

Persigue ahora a Oscar Robertson (26.710). A excepción de los jugadores en activo que están por delante de él en esa lista —LeBron James, Kevin Durant, James Harden y Russell Westbrook—, todos los demás con el total de puntos de DeRozan están en el Salón de la Fama. DeRozan acertó 7 de 18 disparos de campo, pero estuvo perfecto con 12 de 12 desde la línea de tiros libres.

Malik Monk anotó 18 puntos, Devin Carter aportó 13 y Daeqwon Plowden finalizó con 11 por los Kings, quienes cortaron una racha de cuatro derrotas y cerraron una gira de cinco visitas con una victoria. Sacramento tiene marca de 7-32 como visitante.

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