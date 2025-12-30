Desbordada FIFA por boletos mundialistas

ROMA, Italia.- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reveló que se registró un pedido de 150 millones de entradas para el Mundial 2026 previsto en Estados Unidos, Canadá y México con la participación de 48 selecciones.

"En los últimos días ha habido un gran debate sobre las entradas y sus precios. Como decía, tenemos 6 o 7 millones de entradas a la venta. Y comenzamos la fase de venta hace aproximadamente dos semanas", afirmó Infantino durante la Cumbre Mundial del Deporte que se celebra en Dubái. "Ahora díganme, en su opinión, en estas dos semanas, ¿cuántas solicitudes de entradas hemos recibido? Quizá 5 millones, quizás 10 millones, quizás 20 millones. Bueno, puedo decirles porque en dos semanas, en 15 días, hemos recibido 150 millones de solicitudes de entradas, es decir, 10 millones de solicitudes de entradas cada día", destacó.

"Esto demuestra el poder del Mundial. Lo interesante es que, obviamente, uno de los países anfitriones, Estados Unidos, ocupa el primer puesto. Alemania y el Reino Unido ocupan el segundo y tercer lugar. Tendremos entre 6 y 7 millones de personas en los estadios, y 6 mil millones de personas lo verán desde casa. Naturalmente, generaremos más de 10 mil millones de euros en ingresos, que reinvertiremos en el fútbol a nivel mundial", resaltó Infantino.

El presidente de la FIFA también respondió a las acusaciones de exceso de fútbol: "Quizás en algunas partes del mundo haya demasiado fútbol, pero sin duda en otras no hay suficiente", opinó. "Por lo tanto, desde nuestra perspectiva, debemos intentar encontrar el equilibrio adecuado entre el fútbol de clubes y el de selecciones, entre los partidos importantes y los insignificantes.

