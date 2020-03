Desea Charlyn Corral volver a la Selección

CDMX.- Charlyn Corral tiene cerca de 100 goles en España. Ha jugado en el Levante de 2015 a 2019 y ahora lo hace en el Atlético de Madrid. Es la futbolista referente de México, pero está exiliada de la Selección Mexicana.

Charlyn, de 28 años de edad, ya no es considerada por el técnico de la Mayor Femenil, Christopher Cuéllar, quien la dejó fuera del Preolímpico, el cual fue un fracaso para México, ya que no se consiguió la clasificación a Tokio. "Si soy incómoda para el grupo, me hago a un lado", comenta la delantera; y todo hace indicar que esto es por un pleito personal Leonardo y Christopher Cuéllar.

¿Por qué no estás en la Selección?, se le pregunta: "No lo sé, aunque suene un poco ilógico, y hasta un poco chistoso. Estuve cuatro años en el Levante, triunfé y ahora vengo al Atlético de Madrid. Seguiré en mi línea, porque quiero representar a mi país".

Los Cuéllar. Con 14 años de edad, Charlyn fue descubierta por Leonardo Cuéllar, allá en 2006, cuando era el técnico nacional. La llevó hasta la Selección Mayor, pero en 2011 comenzaron las diferencias. No fue al Mundial, porque se decía que estaba pasada de peso; volvió hasta 2013 y en 2015, cuando México no tuvo una buen Copa del Mundo, se atrevió a decir: "El ciclo de Leo se ha terminado", grave error. Para los Juegos Panamericanos de Toronto, Charlyn quedó fuera de la lista final, a días del evento y de ahí no volvió, hasta que Cuéllar dejó la Selección. Con Roberto Medina como técnico, Charlyn regresó, pero cuando entró al relevo Christopher, hijo de Leo, otra vez comenzó a verse relegada.

—¿Es algo personal con

los Cuéllar?

—Me hace pensar que sí. Ellos no lo reconocen. Lo que pasó en este último no llamado para el Preolímpico lo hace evidente. No he tenido acercamiento con Christopher para saber la razón, lo que escuché que dijo, no es creíble: Decía que no era llamada porque no iba a estar todo el tiempo concentrada pero... sí llamó a Kenti [Robles], mi compañera en el Atlético, ¿por qué yo no? Luego oí que es porque tenemos muchas delanteras y no dudo que haya calidad en mis compañeras de México, pero creo que si pasara en los hombres estalla la bomba.

Habló con Gerardo Torrado, director deportivo de la FMF, "me dijo que las puertas estaban abiertas, pero vino la gira a la Copa Chipre y nada. México, en el futbol femenil merece crecer y que haya gente capaz, con ambición; los rivales se nos han acercado, algo tiene que pasar para mejorar".

A pesar de todo, Corral quiere ser llamada de nuevo a la Selección. "Amo mi país, pero le dije a Torrado ´no quiero ser incómoda, si soy quien se tiene que hacer a un lado, lo haré´, no puedo hacer nada más y si regreso es por lo que hago en la cancha, más allá de lo que me quieran achacar".