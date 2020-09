Despojan a Julian Alaphilippe de su maillot amarillo

PRI VAS.- La excursión de Julian Alaphilippe de maillot amarillo se acabó, y sus rivales no tuvieron nada que ver.Alaphilippe fue despojado el miércoles de la casaca al líder general del Tour de Francia, después de recibir una penalización de tiempo por recibir ilegalmente provisiones cerca del final de la quinta etapa.

El corredor británico Adam Yates ascendió al primer puesto de la clasificación general revisada, luego de que al francés Alaphilippe le fueran descontados 20 segundos.

"No creo que a ningún corredor le gustaría recibir el maillot de esta manera", dijo Yates.

Apenas minutos después que el versátil ciclista belga Wout van Aert ganó la etapa en un sprint final, las imágenes de televisión mostraron a Alaphilippe tomando una botella de un miembro de su equipo Deceuninck-Quick Step cuando faltaban unos 18 kilómetros para la meta.

Según las reglas, los competidores tienen prohibido recibir provisiones durante los últimos 20 kilómetros (12,5 millas) de una etapa.Deceuninck-Quick Step no explicó de inmediato porque su empleado estaba apostado en esa zona y lo que le motivó a pasarle la botella al corredor.

La Unión Ciclista Internacional informó que otros dos ciclistas, el estadounidense Sepp Kuss y el español Carlos Verona, también fueron penalizados con 20 segundos por la misma infracción. "La prohibición de dar provisiones en los últimos 20 kilómetros es una regla que los equipos conocen bien y se aplica para guardar la seguridad al entrar en los últimos kilómetros", dijo la UCI.

Yates encabeza ahora la clasificación con una ventaja de tres segundos sobre Primoz Roglic. Alaphilippe cayó al puesto 16 en la general, 16 segundos detrás del nuevo líder. Alaphilippe saludó al público cuando se retiró de la meta, ya sin la casaca amarilla que había lucido durante las tres últimas etapas.

"Fue una muy larga y aburrida etapa, con un final bastante tenso. Tenía que estar más concentrado para defender la casaca", dijo Alaphilippe, quien no es señalado entre los candidatos al título. "Pero si así son las cosas, pues no pasada nada, mañana buscaré recuperarme y no tendremos que hablar más de esto".

La decisión del jurado eclipsó la que fue la segunda victoria de etapa de Van Aert en la máxima prueba del ciclismo mundial, al día siguiente de su gran aporte en los Alpes como escudero de Roglic, líder del equipo Jumbo Visma.