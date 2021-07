Despreocupado, Eddy Merckx asegura que Cavendish nunca ganará cinco Tours

Le Grand Bornand, Francia (EFE).- Eddy Merckx, "El Canibal", la leyenda belga del ciclismo mundial, está siendo un referente en la presente edición del Tour porque Mark Cavendish se ha colocado a solo dos triunfos de etapa de su récord de 34.



No parece preocupado el mito, quien asegura que el británico nunca ganará 5 Tours, ni llevará 96 días el maillot amarillo. Además, Merckx considera que la carrera ya está sentenciada en favor del esloveno Tadej Pogacar.

"Ese récord de etapas no es algo que me quite el sueño, los récords están aquí para batirlos. Supongamos que suceda: todavía me quedarán algunos récords. Mark Cavendish nunca ganará cinco Tour de Francia y tampoco pasará nunca 96 días de amarillo", aseveró Merckx en el Het Laatste Nieuws.

Récords aparte, Merckx se refirió a la carrera, y considera que Pogacar tiene el campo despejado para adjudicarse el próximo día 18 su segundo Tour consecutivo.

"El Tour ya terminó. No veo quién pueda evitar que Tadej Pogacar consiga su segunda victoria consecutiva. No tiene nada que temer de su compatriota Primoz Roglic, Geraint Thomas también está disminuido. El Ineos solo tiene a Richard Carapaz para luchar por la general", comentó.

Para Merckx, las etapas que restan juegan a favor de las cualidades de Tadej Pogacar.

"Nadie sube mejor que Pogacar en estos momentos. Además su equipo es más fuerte que el año pasado y él mismo está haciendo grandes cosas a los 22 años", concluyó.