Destaca Chabrand entrega del ADSL ante Toluca

Luego de conseguir un valioso empate en la cancha del Estadio Nemesio Diez ante los Diablos Rojos del Toluca, el director técnico del Atlético de San Luis, Raúl Chabrand, compartió sus sensaciones tras el resultado obtenido en los minutos finales del encuentro.

El estratega potosino resaltó que la marcación del penal, que permitió igualar el marcador, representó justicia para el esfuerzo realizado por sus jugadores a lo largo del partido.

"Lo primero que me pasa por la cabeza cuando se marca el penal es encontrar un poco la justicia del fútbol, pero sobre todo por el esfuerzo de los jugadores dentro de la cancha. Siempre se mataron, enfrentamos a un gran rival que tuvo oportunidades, pero por eso tenemos un gran portero y una gran defensa", expresó.

Chabrand subrayó la actuación del equipo, destacando tanto el desempeño defensivo como el aporte ofensivo, además de resaltar el momento que viven algunos de sus futbolistas.

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"Hoy tenemos que disfrutar este empate, donde tuvimos una actuación colosal. João Pedro se empieza a convertir en uno de los goleadores históricos de la institución y todos los jugadores se brindaron en la cancha, eso me hace sentir muy orgulloso", señaló.

Asimismo, el técnico indicó que, tras este resultado, el equipo deberá enfocarse rápidamente en su siguiente compromiso ante Pumas, rival al que calificó como complicado y en buen momento futbolístico.

Finalmente, reafirmó la identidad competitiva del club, destacando la capacidad del equipo para luchar hasta el último minuto, pese a las adversidades.

"En el Atlético de San Luis siempre se lucha hasta el final. Es la frase que más me gusta de nuestra institución y estos jugadores lo han entendido. A pesar de las adversidades, siempre pelean hasta el último minuto y hoy es una muestra de ello", concluyó.