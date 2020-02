Destaca el Pumas-Atlético de SL en Jornada 5 de Liga MX

Desde este jueves se pone en marcha la Jornada 5 del Clausura 2020 y aquí te contamos lo que debes saber de esta nueva fecha del futbol mexicano.

Atlas vs. Monarcas

En los últimos 11 enfrentamientos en Liga MX, no registraron empates: 6 victorias de Atlas y 5 de Monarcas. La última igualdad fue 1-1 en el Clausura 2014. La Furia se quedó con los últimos 2 duelos en Primera (1-2 y 0-1). Jesús Isijara (Atlas) anotó en ambas victorias. Monarcas ganaron los últimos 2 encuentros en Estadio Jalisco (0-1 y 0-1).

Puebla vs. Santos Laguna

Santos Laguna cuenta con un invicto de 13 partidos ante Puebla (5 PG-8 PE). La Franja se quedó con 2 de los últimos 30 enfrentamientos en la máxima categoría: 1-0 (Apertura 2004) y 2-1 (Clausura 2013). Julio César Furch (Santos Laguna) marcó 4 goles en los últimos 4 duelos en Primera División (2018 x2 y 2019 x2).

Tijuana vs. Toluca

Llevan 9 partidos sin repartir puntos en Liga MX (5 victorias de Tijuana y 4 de Toluca). El último empate fue 0-0 en el Clausura 2016. Los últimos 8 cruces en el historial quedaron en manos del equipo que fue local (4 victorias por lado). En el presente torneo, llevan 3 jornadas sin ganar. Camilo Sanvezzo anotó 2 de los últimos 3 goles de Xolos jugando en casa (ambos de penal).

Cruz Azul vs. Pachuca

Cruz Azul se quedó con las últimas 3 ediciones del partido entre ambos en condición de local (2-1, 5-0 y 4-1). En los últimos 8 duelos, nunca ganó quien fue visitante (6 triunfos locales y 2 empates). Pachuca perdió sus 2 compromisos fuera de casa en el Clausura 2020. La Máquina Celeste comenzó ganando en 15 de los últimos 20 PJ en Liga MX.

Tigres UANL vs. Guadalajara

Tigres acumula un invicto de 11 partidos ante Guadalajara en El Volcán (5PG-6PE). La última victoria de Chivas en este escenario fue hace 10 años: 3-1 en el Clausura 2010 (Jesús Molina; Javier Hernández x2 y Héctor Reynoso). En el Clausura 2020, son los únicos equipos que no recibieron goles en los primeros tiempos de juego. El Rebaño Sagrado no ha perdido en el torneo, aunque empató sus últimos 3 compromisos.

León vs. Monterrey

Monterrey lleva 11 juegos sin conocer la derrota contra León (9PG-2PE). Su última caída fue 2-0 en casa por el Torneo Clausura 2014 (Elías Hernández y Mauro Boselli). Rogelio Funes Mori (Monterrey) marcó 9 tantos en 9 PJ ante La Fiera y nunca perdió: 7PG-2PE (incluye un hat-trick en 2016 y un doblete en 2019). Nicolás Sánchez, anotó 3 goles en los últimos 3 PJ ante Los Panzas Verdes.

Pumas UNAM vs. Atlético San Luis

Pumas se quedó con el único enfrentamiento disputado en la Jornada 1 del Apertura 2019: 2-0 en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez (San Luis Potosí), con goles de Carlos González y Luis Quintana, asistidos por Ignacio Malcorra. Los del Pedregal obtuvieron el 100% de los puntos en casa en el torneo actual. Por su parte, Atlético San Luis llega invicto (1PG-3PE) y es el equipo con más disparos del campeonato (65).

Querétaro vs. América

América suma 4 juegos sin caer frente a Querétaro (2PG-2PE). Su último tropiezo fue 1-0 (Camilo Sanvezzo) en Estadio Azteca, por el Apertura 2017. Henry Martín (América) anotó 3 goles en sus últimos 3 cruces (2018 y 2019 x2). Los Gallos Blancos, que pretenden seguir en lo más alto del torneo, son el equipo con mayor eficacia en la valla (93% de éxito). Sin embargo, Las Águilas son el equipo con menos goles recibidos (3).

FC Juárez vs. Necaxa

Cumplirán 6 partidos en el historial general (1 PJ en Liga MX y 4 en Ascenso MX). Necaxa llega invicto, con 4 victorias y 1 empate. La única igualdad fue 0-0 en el único duelo en Primera (Jornada 12 Apertura 2019). Juárez es uno de los clubes con mayor rendimiento en los primeros tiempos (9 Pts.). Por su parte, Necaxa es el mejor equipo del complemento (10 Pts.).

FECHAS Y HORARIOS

Jueves 6 de febrero

Atlas vs Morelia - Estadio Jalisco

TV Azteca - 21:15 hrs.



Viernes 7 de febrero

Puebla vs Santos - Estadio Cuauhtémoc

TV Azteca - 21:00 hrs.



Xolos vs Toluca - Estadio Caliente

Fox Sports - 21:10 hrs.



Sábado 8 de febrero

Cruz Azul vs Pachuca - Estadio Azteca

TUDN - 17:00 hrs.



Tigres vs Chivas - Estadio Universitario

TUDN - 19:00 hrs.



León vs Monterrey

Fox Sports - 21:00 hrs.



Domingo 9 de febrero

Pumas vs San Luis - Estadio CU

TUDN - 12:00 hrs.



Querétaro vs América - Estadio Corregidora

Imagen TV/FoxSports - 18:00 hrs.



FC Juárez vs Necaxa - Estadio Olímpico Benito Juárez

TUDN – 20:00 hrs.