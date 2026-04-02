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Destaca Larcamón aportación de Lira

Por El Universal

Abril 02, 2026 03:00 a.m.
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Destaca Larcamón aportación de Lira

CIUDAD DE MÉXICO.- En la reciente Fecha FIFA, Erik Lira se consolidó como uno de los jugadores con mayor participación en la Selección Mexicana. El mediocampista de Cruz Azul fue pieza clave para Javier Aguirre, al aportar equilibrio y solidez en el centro del campo.

Su desempeño no pasó desapercibido para Nicolás Larcamón, entrenador cementero, quien destacó la importancia del futbolista no sólo para el Tricolor, sino también para el proyecto de La Máquina.

Más allá de asegurar su lugar en la Copa del Mundo, el estratega argentino subrayó el valor que Lira suma al equipo nacional y el orgullo que representa para la institución celeste.

"Erik tuvo una gran cantidad de minutos y, en mi opinión, lo hizo de gran manera. La realidad es que, después, el hecho de que sea titular o no será decisión del entrenador nacional. Estoy seguro de que en una cita mundialista florecerán su valentía y su coraje. Es una buena opción dentro de esa posición", destacó.

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El argentino también habló de Carlos Rodríguez, otro elemento con posibilidades de disputar el Mundial, y al que consideró con grandes condiciones.

"´Charly´ Rodríguez tuvo muchos menos minutos y, con ello, se redujo la capacidad de impacto que puede tener. Estoy convencido de que puede ser una pieza muy importante. Hay nombres nuevos que son protagonistas, pero él también puede hacerlo de gran manera", finalizó el técnico.

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