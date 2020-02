Determinan que legalmente Garcés no es vicepresidente de Cruz Azul

Aunque Víctor Garcés presuma y saque una credencial dónde dice que es vicepresidente del club Deportivo, Social y Cultural Cruz Azul. La realidad es que no lo es: la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, resolvió que Garcés Rojo no puede ostentarse como vicepresidente del club cementero.

La Sala consideró que Víctor Manuel Garcés Rojo no demostró sus funciones como vicepresidente de Cruz Azul, así que validaron la sentencia dictada en noviembre de 2015, que excluyó al exdirectivo de la Cooperativa.

De esta forma ni siquiera podía rendirle cuentas a Guillermo Álvarez Cuevas como presidente del club, como lo hizo mediante una demanda dónde dijo que fue "para protegerlo". Los magistrados Delia Rosey Puebla, Miguel Ángel Mesa Carrillo y Francisco José Huber Olea Contró, declararon subsistente la sentencia definitiva dictada el 29 de octubre de 2019.