Detienen juego en el Jalisco por grito al portero

Todo iba bien hasta que los seguidores del Atlas sintieron que no había la más mínima esperanza de rescatar el empate frente al Necaxa. Entonces sí, olvidaron la cortesía y exclamaron ese grito que tantas jaquecas provoca a la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol.

En un despeje de los Rayos, que salieron del estadio Jalisco con la victoria (2-0) y el liderato del Apertura 2019, el "¡eeeh puto!" retumbó. El árbitro Fernando Guerrero se hizo de la vista gorda. A final de cuentas, ya se jugaba el cuarto minuto de la compensación.

Pero 60 segundos después se repitió y no tuvo más que aplicar la primera parte del protocolo: solicitar al sonido local del inmueble que pidiera a la gente no hacerlo más. De inmediato, hubo algunos abucheos y la Barra 51 dedicó cánticos a los Rojinegros. No hubo tiempo para otro grito.