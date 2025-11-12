Detroit Pistons vencen a los Bulls de Chicago con actuación destacada de Paul Reed

logo pulso
Por AP

Noviembre 12, 2025 09:19 p.m.
A
DETROIT (AP) — Paul Reed anotó 28 puntos y capturó 13 rebotes, y los Pistons de Detroit, con un equipo mermado, ganaron su octavo partido consecutivo al vencer 124-113 a los Bulls de Chicago la noche del miércoles.

Los Pistons mejoraron a 10-2 a pesar de la ausencia de todo su quinteto titular habitual: Cade Cunningham (cadera), Jalen Duren (tobillo), Tobias Harris (tobillo), Ausar Thompson (tobillo) y Jaden Ivey (rodilla), además de dos reservas clave.

Duncan Robinson anotó 23 unidades antes de salir por faltas, y Daniss Jenkins añadió 18 y un récord personal de 12 asistencias.

Matas Buzelis tuvo 21 tantos y 14 rebotes para Chicago, y Kevin Huerter sumó 20 puntos. Los Bulls han perdido cuatro partidos consecutivos después de un inicio de 6-1.

Con una desventaja de 16 después de tres cuartos, los Bulls anotaron los primeros 11 puntos del cuarto para acercarse a 95-90. Chicago lo redujo a 97-96, pero la jugada de tres puntos de Reed y la clavada de Ron Holland II pusieron a Detroit arriba por seis con 8:02 por jugar.

Robinson ha sido titular en los 12 partidos debido a la cirugía de rodilla de Ivey en la pretemporada. Anotó 17 puntos en la primera mitad, y Jenkins, en su primer inicio en la NBA, tuvo 16.

Los Pistons lanzaron un 60.5% desde el campo en la primera mitad, incluyendo un 52.9% en triples, camino a un máximo de temporada de 68 puntos.

