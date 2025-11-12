Detroit Pistons vencen a los Bulls de Chicago con actuación destacada de Paul Reed
Duncan Robinson destaca en la derrota de los Bulls de Chicago ante los Pistons de Detroit, quienes logran su décima victoria de la temporada.
DETROIT (AP) — Paul Reed anotó 28 puntos y capturó 13 rebotes, y los Pistons de Detroit, con un equipo mermado, ganaron su octavo partido consecutivo al vencer 124-113 a los Bulls de Chicago la noche del miércoles.
Los Pistons mejoraron a 10-2 a pesar de la ausencia de todo su quinteto titular habitual: Cade Cunningham (cadera), Jalen Duren (tobillo), Tobias Harris (tobillo), Ausar Thompson (tobillo) y Jaden Ivey (rodilla), además de dos reservas clave.
Duncan Robinson anotó 23 unidades antes de salir por faltas, y Daniss Jenkins añadió 18 y un récord personal de 12 asistencias.
Matas Buzelis tuvo 21 tantos y 14 rebotes para Chicago, y Kevin Huerter sumó 20 puntos. Los Bulls han perdido cuatro partidos consecutivos después de un inicio de 6-1.
Con una desventaja de 16 después de tres cuartos, los Bulls anotaron los primeros 11 puntos del cuarto para acercarse a 95-90. Chicago lo redujo a 97-96, pero la jugada de tres puntos de Reed y la clavada de Ron Holland II pusieron a Detroit arriba por seis con 8:02 por jugar.
Robinson ha sido titular en los 12 partidos debido a la cirugía de rodilla de Ivey en la pretemporada. Anotó 17 puntos en la primera mitad, y Jenkins, en su primer inicio en la NBA, tuvo 16.
Los Pistons lanzaron un 60.5% desde el campo en la primera mitad, incluyendo un 52.9% en triples, camino a un máximo de temporada de 68 puntos.
