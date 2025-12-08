logo pulso
Diamondbacks de Arizona firman a Michael Soroka por 7.5 millones de dólares

El lanzador Michael Soroka llega a un acuerdo millonario con los Diamondbacks de Arizona

Por AP

Diciembre 08, 2025 05:49 p.m.
A
PHOENIX (AP) — Los Diamondbacks de Arizona llegaron a un acuerdo con el lanzador derecho Michael Soroka por un contrato de un año y 7,5 millones de dólares, según le informó el lunes a The Associated Press una persona familiarizada con el acuerdo.

La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo está pendiente de un examen físico.

Se espera que el jugador de 28 años refuerce la parte trasera de la rotación de abridores de los D-backs. La temporada pasada, tuvo un récord de 3-8 con una efectividad de 4.52, abriendo 16 juegos para los Nacionales de Washington antes de ser traspasado a los Cachorros de Chicago, donde lanzó principalmente desde el bullpen.

Soroka, quien fue elegido al Juego de Estrellas en 2019 con los Bravos de Atlanta, era uno de los mejores lanzadores jóvenes, terminando esa temporada con un récord de 13-4 y una efectividad de 2.68. Sin embargo, se rompió el tendón de Aquiles derecho dos veces, una en 2020 y nuevamente en 2021, lo que lo mantuvo fuera del montículo por más de dos temporadas completas.

SLP

AP

