Diamondbacks se imponen 2-0 a los Reales

PHOENIX.- Zac Gallen asestó 12 ponches en seis entradas y un tercio para estirar su racha a 28 episodios sin permitir carreras, guiando el miércoles a los Diamondbacks de Arizona a un triunfo ante los Reales de Kansas City, por 2-0.

Los D-backs han ganado dos de tres juegos ante los Reales, terminando con marca de 3-4 en sus recientes compromisos en casa.

Gallen (4-1) permitió cuatro imparables, y dio una base por bolas. Ponchó a seis bateadores de forma consecutiva entre la cuarta y la quinta entrada, quedando a solamente uno del récord de franquicia, que ostentan Randy Johnson, y Curt Schilling, ambos en 2001.

El diestro – quien la temporada pasada quedó quinto en las votaciones al premio Cy Young de la Liga Nacional – no ha permitido carreras desde el 4 de abril ante San Diego. No es ajeno a las rachas sin permitir carreras, ya que los Diamondbacks celebraron el fin de semana su seguidilla de 44 entradas y un tercio sin permitir carreras en 2022, regalando un muñeco que lo asemeja. El único pequeño inconveniente que tuvo Gallen se dio en la primera entrada, cuando Vinnie Pasquantino y el puertorriqueño MJ Meléndez conectaron sencillos con un out. El venezolano Edward Olivares y Michael Massey fueron ponchados.

El dominicano Miguel Castro se encargó de la octava entrada, y Andrew Chafin lanzó en la novena para su cuarto salvamento en cinco oportunidades. Los primeros dos bateadores de los Reales se embasaron ante Chafin, pero el zurdo retiró a los próximos tres, incluyendo al venezolano Freddy Fermín con un ponche para terminar el juego.

Los D-backs no hicieron mucho a la ofensiva, pero con Gallen en el montículo tampoco lo necesitaron. En la cuarta entrada, Evan Longoria los puso en ventaja con un imparable a bate quebrado que impulsó al puertorriqueño, Emmanuel Rivera, quien este martes fue llamado desde la Triple A, y tuvo una carrera impulsada en la quinta entrada.