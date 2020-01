Dice Memo Vázquez ser una persona íntegra

En conferencia de prensa Guillermo Vázquez dijo "soy una persona trabajadora, íntegra, y le daré tiempo a esto para que se arreglen las cosas", lo anterior luego de señalársele estar inmiscuido en una red de promotores junto a Greg Taylor.

El director técnico del Atlético de San Luis, declaró lo anterior a pesar de que la directiva anunció, antes de la reunión de prensa, que no se tocaría ese tema y que solo se hablaría del próximo partido ante la Máquina Celeste de Cruz Azul.

Vázquez que apenas tendrá su primer juego en casa, mencionó, "yo le quiero dar tiempo a las cosas, no me quiero apresurar, lo único que le puedo decir es que estoy totalmente tranquilo, soy una persona honesta, trabajadora, que siempre me he manejado limpiamente, entonces yo le quiero dar tiempo a esto y después actuaré de la manera que tiene que ser".

Todo lo anterior desencadena por la noticia aparecida en el diario El Universal y que se atribuyó a Amir Ibrahim, director del portal "ElQuintanaRoo.mx" en la que se señala que hay una red de promotores, encabezados por Greg Taylor, que tiene como punto principal llevar a cierto director técnico, a cierto club, para que éste a su vez pida jugadores que están dentro de su cartera, el DT del San Luis habló brevemente sobre el tema.

Respecto al partido del próximo viernes a las 19:00 horas en el estadio Alfonso lastras Ramírez, Guillermo dijo que Cruz Azul es un equipo fuerte, por lo que espera un encuentro más complicado que el de la jornada anterior. Por otro lado, dio a conocer que Javier Cortés será baja para el juego luego a que aún no se recupera de una lesión.