Diego Cocca rompe el silencio tras su salida de la Selección Mexicana

A-AA+

Diego Cocca terminó su etapa como entrenador de la Selección Mexicana este lunes, una noticia que tomó por sorpresa al estratega argentino, quien tenía claro su proyecto al frente del Tricolor para la Copa del Mundo de 2026.

Cocca, quien tuvo un período corto al frente del equipo mexicano rompió el silencio y habló tras su salida del banquillo azteca, aceptando su tristeza y asegurando que le hizo falta tiempo.

"Hoy a la mañana vino Sisniega a comunicarme que habían tomado la decisión que dejamos de ser el cuerpo técnico de la selección, ante esas decisiones no hay mucho que hacer, hablamos con los jugadores les explicamos, yo también quería transmitirlo para que la gente sepa lo que pasó, pero la verdad estoy triste, por lo que siempre vengo manifestando, queríamos formar parte de la selección. Lamentablemente no nos dieron ese tiempo y esa paciencia" comentó en entrevista con TV Azteca.

El argentino, que fue duramente criticado por su falta de liderazgo ante los jugadores, reconoció que la relación con los futbolistas iba mejorando y tenía su compromiso para salir adelante.

"Había mucho compromiso de parte de los jugadores para sacar esto adelante, para mí esto empieza con el cuerpo técnico, jugadores y que la dirigencia esté de acuerdo con nosotros en darnos el tiempo y la paciencia, pero no pasó", agregó.

Por último, Diego Cocca se dijo agradecido con la oportunidad de dirigir a la Selección Mexicana y triste por no darle los mejores resultados, reiterando que siempre apoyará a México.

"Yo sé la persona que soy, se lo que valgo, estoy triste porque no le pude dar a selección lo que pensaba que podía darle, la verdad le metimos muchísimo amor y trabajo, no se pudo pero les deseo lo mejor porque siempre voy a estar apoyando y deseando lo mejor para la Selección Mexicana", finalizó.