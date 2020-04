Diego Franco levanta la mano para la Selección

CDMX.- El Covid-19 tiene detenidos a cientos de deportes y ligas alrededor del planeta, pero eso no es impedimento para que Diego Franco, un futbolista mexicano que milita en Sudáfrica, sueñe con un llamado a la Selección Mexicana.

"Representando al igual que por ejemplo Héctor Moreno, a mi país, a México, soy otro mexicano en el extranjero, ellos tienen más exposición, pero hay que demostrar eso en la cancha".

A sus 27 años, Franco ha jugado en México, Costa Rica y ahora lo hace con el Stellenbosch en Sudáfrica.

"Me tocó la pandemia para que se hablara de mí, estoy acostumbrado a que no se escucha nada y de pronto hablan del mexicano que estuvo en Costa Rica, ahora en Sudáfrica".

Además, Diego recordó cómo perdió oportunidades en el futbol mexicano con la llegada de extranjeros.

El centrocampista nacido en la Ciudad de México recordó el paso de "Maranhao" por Cruz Azul.

"Me tocaron extranjeros que llegaron a La Máquina 6 meses, llegó un brasileño que decía ´yo no quiero entrenar, no tengo ganas´, ´Maranhao´ se llama", expresó.

"La verdad es que jugadores como esos que estuvieron un rato y no pasó nada con ellos, sólo se fueron con las bolsas llenas de dólares y quitan espacios y oportunidades al mexicano", agregó Diego Franco.