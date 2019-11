Diego Maradona deshereda a sus hijas

Diego Armando Maradona lanzó un mensaje en su cuenta de Instagram, en el que habla ahora no de futbol, sino de un problema familiar relacionado con una de sus hijas y la herencia que dejaría el 10 cuando ya no esté en este mundo.

En el video, en el que por cierto, es muy complicado entender las palabras de Maradona, se muestra molesto por las versiones que su hija Giannina hizo públicas. Por ello, el argentino señaló estar más vivo que nunca y tener una muy buena salud, a la espera de que le devuelvan lo que es suyo, tal como lo menciona en dicho video.

"Quiero decirles que no me estoy muriendo y que duermo plácidamente porque estoy trabajando", fue una de las frases más contundentes que lanzó el actual director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata. Esto en respuesta a los mensajes que su hija publicó en sus redes sociales donde puso en duda el estado de salud de su padre.

Al final, Diego Armando Maradona fue claro y manifestó que su herencia no le pertenecerá a nadie de su familia y todo será donado, reavivando la fuerte disputa familiar que ha durado varios años.