Diego Silveti recibió premio de peña taurina

El pasado martes el matador de toros Diego Silveti estuvo de visita en la ciudad de San Luis Potosí donde llevo a cabo una serie de actividades trascendentales en su trayectoria.

Hace un par de meses un juzgado federal dictó una resolución, aun no definitiva, que prohibía de manera total el acceso de los menores de edad a los festejos taurinos celebrados en la capital potosina. Por lo que por la tarde Diego Silveti aceptó la invitación de un nutrido grupo de niños y niñas aficionados de San Luis Potosí para convivir y platicar de su vida y trayectoria. A más de tomarse fotografías y compartir un helado con los pequeños que, emocionados, no dejaban de tomarse fotografías con el guanajuatense. Demostrando su calidad humana, ya que, si un Juez limita que lo vean en la plaza, eso no es obstáculo para que las niñas y niños taurinos potosinos vean y convivan con un torero fuera del ruedo.

Por la noche acudió a la sede de la Peña Taurina “Los Tres Tercios”, y ante un lleno, recibió el Premio a la Mejor Faena “Javier Torre López” de la FENAPO 2022, que esta agrupación entrega desde el año 2011.

Fue por su faena al toro “Cuadrillero” No. 377, 465 kg. de la ganadería de Bernaldo de Quiroz, al que le corto las dos orejas y el rabo el 25 de agosto de 2022 en la Plaza “El Paseo” de esta ciudad. Es la segunda ocasión que recibe este Premio, ya que también lo obtuvo en el año 2017.

El galardón lo recibió de manos de los señores Javier y Jole Torre Valero.

De igual manera se entregaron los premios “Marco Garfias” al Mejor Toro de la Feria, al mismo toro “Cuadrillero” de Bernaldo de Quiroz que recibió el matador Polo Meléndez a nombre del ganadero Javier Bernaldo. Que recibió de manos de la Sra. Cristina Canovas de Garfias.

Así como los subalternos, el banderillero Aldo Navarro y el picador Héctor Delgado “El Ruso”, recibieron los Premios al Mejor Banderillero y Mejor Picador de la Feria Nacional Potosina respectivamente.