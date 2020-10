Diez grandes momentos en la historia del América

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 12 (EL UNIVERSAL).- El club Águilas del América es sin duda uno de los grandes en el futbol mexicano. No sólo son 104 años de historia, son incontables momentos que lo han convertido en una escuadra importante en México.

Protagonista y antagonista, las Águilas son el único equipo de la Liga MX al que se dice, "o lo amas o lo odias". Hazañas, polémicas, grandeza, son algunas características que acompañan al cuadro de Coapa.

A continuación mencionaremos algunos momentos que influyeron en la grandeza del equipo más ganador y más controversial del futbol nacional.

1.- SU FUNDACIÓN. Fue en el año 1916 cuando Rafael Garza Gutiérrez y su primo Germán Núñez Cortina, adolescentes de trece años, estudiantes del Colegio Mascarones, decidieron crear un equipo con los mejores jóvenes de su escuela.

Ambos convocaron en la escuela a una reunión vespertina, en casa de la tía de Germán, la señora Calixta Cortina, conocida como la "tía Calita". Asistieron aproximadamente trece jovencitos a la primera cita.

El 12 de octubre de ese año decidieron crear el equipo y nombrarlo de esa manera porque ese día se celebraba el descubrimiento del continente.

2.- COMPRA DE EMILIO AZCÁRRAGA MILMO. Fue el 22 de julio de 1959, justo cuando ya se disputaba el campeonato de Liga 1959-60 que el dueño del equipo, don Isaac Bessudo decidió venderle a Emilio Azcárraga Milmo, dueño de Telesistema Mexicano, los derechos de la franquicia del Club América.

Bessudo llamó a los jugadores y al entrenador Fernando Marcos y los reunió en el restaurante El Gallito, en Insurgentes Sur. Luego de comer, presentó al nuevo dueño del equipo. Tras la presentación de rigor, las primeras palabras que el nuevo propietario dijo fueron las siguientes:

"Yo no sé nada de futbol, pero sí sé de negocios y voy a convertir al América en un negocio bien administrado y redituable". Y no se equivocaría. Azcárraga Milmo llevaría al América a los más altos peldaños del fútbol mexicano, tras tomar una postura basada en la contratación de figuras extranjeras.

3.- PRIMER TÍTULO DE LIGA. Así es como, con dos títulos de Copa en su haber, Alejandro Scopelli prepararía el plantel para afrontar el siguiente torneo de Liga, 1965-66, que sería el último que jugaríamos como locales en el estadio Olímpico Universitario y que nos otorgaría una gran satisfacción.

En dicha temporada, Zague fue campeón de goleo con 20 tantos, donde Arlindo fue subcampeón de la misma especialidad con 18 goles, los Cremas se coronaron, luego de 38 años de sequía en torneos de Liga.

El título se decidió justo en la última fecha, jugando contra el Veracruz en la cancha del estadio Olímpico Universitario el domingo 19 de diciembre de 1965, justo en la jornada 30 del certamen.

4.- CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO AZTECA. Cuando Emilio Azcárraga Milmo compró a los Cremas, decidió la construcción del Estadio Azteca. La obra que empezó en 1962, duró cuatro años y en 1966 quedó listo para su inauguración y flamante para ser la sede principal del Mundial de Futbol en México en 1970.

El Coloso de Santa Úrsula, como coloquialmente le llaman también, fue nombrado "Estadio Azteca" mediante un concurso, en el que se invitó a los aficionados de toda la república a participar.

5.- CONQUISTA DE LA COPA INTERAMERICANA. El primer partido se realizó en Buenos Aires el 14 de Marzo de 1978, en la "La Bombonera", y el equipo local derrota al mexicano por 3-0.

El reglamento del torneo marcaba, que si cada equipo ganaba un partido por el marcador que fuese, habría un tercer juego, para desempatar. Y así fue, ya que el 12 de Abril, en el estadio Azteca, América venció al cuadro Xeneize por la mínima diferencia, con un gol de Hugo Kiese al minuto 75, de manera que hubo necesidad de jugar un tercer partido 48 horas después, en el mismo estadio Azteca.

Así, el día 14, volvieron a enfrentarse ambos cuadros. El juego se fue hasta el final con el marcador empatado a un gol. En la última jugada del partido, en el minuto 120 de tiempo corrido, hubo una falta fuera del área argentina.

El árbitro ya había anunciado que después de cobrarse la falta se terminaba el encuentro. Vino el cobro directo de Carlos Reinoso y lo convirtió para darle el título internacional a las Águilas.

6.- ÚNICA FINAL CONTRA CHIVAS. El juego de ida de la final se disputó el 6 de junio de 1984 en el estadio Jalisco, y terminó empatado a dos goles y todo se decidió en el Azteca el 10 de junio.

En el Estadio Azteca el América ganó la única final de liga en que se ha disputado el Clásico de Clásicos con marcador de 3-1 y una buena actuación de Héctor Miguel Zelada.

7.- DÉCIMO TÍTULO Y ÚNICO DE LIGA PARA BLANCO. Después del Clausura 2003 salió del equipo Manuel Lapuente y en su lugar volvió el holandés Leo Beenhakker para los torneos Apertura 2003 y Clausura 2004.

Óscar Ruggeri empezó en el timón en el Apertura 2004 y fue substituido por Mario Carrillo, a quien entonces el presidente americanista Guillermo Cañedo White, le dio continuidad en el Clausura 2005 para conseguir el título ante Tecos con marcador global de 7-4; campeonato que significó el primero para Cuauhtémoc Blanco como americanista.

8.- "MARACANAZO" ANTE EL FLAMENGO. Las Águilas tuvieron otra destacada participación en la Copa Libertadores del 2008, en la que llegaron a semifinales; sin embargo, lo significativo fue la fase de octavos de final, donde doblegaron en el Estadio Maracaná al Flamengo, con un marcador de 3-0 (Doblete de Salvador Cabañas y un tanto de Enrique Esqueda); el equipo de Coapa había caído 4-2 en la idea que se disputó en el Estadio Azteca.

9.- FINAL CONTRA CRUZ AZUL. El 26 de mayo de 2013, el América obtuvo su título número 11 de una manera sumamente dramática. Las Águilas llegaron al minuto 88 con marcador global de 2-0 en contra y con goles de Aquivaldo Mosquera y Moisés Muñoz lograron el alargue y a la postre se coronaron en penaltis.

10.- EL MÁS GANADOR DE LA CONCACAF. En la Liga de Campeones de la Concacaf 2015-16, América se impuso 4-1 (global) a los Tigres para obtener el título siete en la zona y convertirse en el cuadro más ganador en ese torneo internacional.