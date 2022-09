Diputados piden aumentar presupuesto a Conade

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- La presidenta de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, María José Alcalá, aseguró que el presupuesto que se le asignó a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) no es suficiente para impulsar al deporte mexicano.

La exclavadista invitó a los diputados que integran esta Comisión a acompañarla en una "gran batalla" para que se le incremente el recurso al deporte, porque es algo que se debe pelear, en beneficio de México.

Explicó que, pese al incremento que se dio al proyecto del presupuesto para 2023 a la Conade, al pasar de dos mil 322 millones de pesos a dos mil 524 millones de pesos para el próximo año, no es el correcto, porque no permitirá impulsar el deporte de alto rendimiento, y tampoco su desarrollo y fortalecimiento.

Durante la quinta reunión ordinaria de esta Comisión, la también presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM) explicó que se luchará por el aumento sustancial del presupuesto a la Conade, que dirige Ana Gabriela Guevara, con el objetivo de que los atletas cuenten con los recursos necesarios, sobre todo ahora que se están en pleno ciclo olímpico.

"No es suficiente este recurso para el deporte (los poco más de dos mil 542 millones de pesos). Por supuesto que estaremos compartiendo los motivos del porqué no veo que este presupuesto sea el correcto que reciba la Conade, y no solamente por el tema del alto rendimiento, sino para su desarrollo, promoción, difusión y fortalecimiento de la cultura física y del deporte", expuso Alcalá en el encuentro.

Por su parte, Rommel Pacheco, diputado del Partido Acción Nacional, sostuvo que el deporte no debería representar un gasto, sino una inversión que beneficia a la salud de todo el país.

En tanto, la diputada de Morena, Catalina Díaz, se mostró a favor de que se cuente con los recursos necesarios para el deporte, pero que estos cuenten con candados para que se utilicen en donde debe ser, incluyendo a los deportistas paralímpicos.

En este mismo sentido, Andrés Pinto, diputado de Movimiento Ciudadano, calificó el presupuesto para el deporte como "paupérrimo" y lamentó que siempre se haya visto al deporte con pequeñez y en un segundo plano.