Directiva de Atlas revela probable dopaje en uno de sus jugadores

CIUDAD DE MÉXICO, enero 6 (EL UNIVERSAL).- La directiva del Atlas la está pasando muy mal. Además de la multa que recibirá el equipo, por no estar en buenas condiciones la cancha del estadio Jalisco para el inicio del Clausura 2023, ahora el dopaje se acercó a sus filas.

La directiva rojinegra separará a su canterana Edyairth Ortega, por presunto dopaje.

"No quisiera hablar mucho sobre ese tema, sin duda el muchacho está pasando por un proceso complicado, es una situación personal, y hasta no tener confirmaciones de nada no podemos hacer otra cosa al respecto", mencionó José Riestra, presidente de los Zorros.

Las muestras ya están siendo analizadas por la WADA, la Agencia Mundial Antidopaje y se está a la espera de la decisión final para saber cómo actuar.

"Esto que sucede no es algo sencillo ni para el jugador ni para la institución. Esperamos la resolución final de la WADA, no nos han confirmado nada, por eso no podemos entrar en detalles", mencionó en tono serio.

La postura oficial del Atlas "la daremos hasta que haya una resolución".

Diversas publicaciones señalan que Edyairth Ortega habría consumido sustancias para incrementar su masa muscular.

"Pido mesura y sensibilidad. Reitero, hasta no tener confirmado nada, no podemos dar mayor información".

Edyairth Ortega tiene 25 años y siempre ha pertenecido al Atlas más allá de un torneo en el que se fue al Tampico Madero, parte de Grupo Orlegi.