Disparan a hermano de José Luis Castillo, ex campeón mundial de boxeo

Luego de que cinco hombres fueran asesinados a balazos, fue atacado a tiros el hermano de José Luis Castillo, ex campeón mundial de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:30 horas de este lunes, en el fraccionamiento Infonavit Guadalupe, en Sonora.

Se informó que hombres en motocicleta dispararon al hermano del ex boxeador, ex diputado local y actual director del Instituto de Capacitación para el Trabajo (Icatson).

Aarón de 40 años de edad fue herido de bala y trasladado a un hospital donde recibe atención médica.

En tanto, elementos de la policía municipal, estatal y Marina, iniciaron operativo para dar con los agresores.